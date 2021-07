Stadt Oberhausen impft nun auch am Kaisergarten gegen Corona

Oberhausen. Um weitere Menschen gegen das Coronavirus zu impfen, setzt Oberhausen ein Impf-Mobil ein. Am Sonntag erhalten Willige am Kaisergarten ihre Dosis.

Um weitere Menschen gegen das gefährliche Coronavirus zu impfen, setzt die Stadt Oberhausen ab Donnerstag ihr Impf-Mobil ein. Die Dosen werden dann nicht im Impfzentrum in der Innenstadt, sondern an markanten Orten in den Stadtteilen verabreicht. Bürgerinnen und Bürger ab 16 Jahren können das Angebot nutzen, ohne vorab einen Termin vereinbaren zu müssen.

Am Donnerstag, 15. Juli, wartet das Impf-Team von 11 bis 18 Uhr am Bero-Center auf Impfwillige. Das Mobil parkt dann am Eingang Nord, ganz in der Nähe des Geschäftes Action.

Am Freitag, 16. Juli, wird in Sterkrade geimpft – und zwar von 11 bis 18 Uhr am Sterkrader Tor, auf der Freifläche an der Kreuzung Eugen-Zur-Nieden-Ring und Bahnhofstraße.

Am Samstag, 17. Juli, steht das Mobil dann von 10 bis 16 Uhr am Marktplatz in Osterfeld.

Und am Sonntag, 18. Juli, verabreichen die Impf-Ärzte die Dosen von 10 bis 16 Uhr am Kaisergarten, in direkter Nähe zum Parkplatz und der Schloss Gastronomie. An allen genannten Terminen kommen mRNA-Impfstoffe zum Einsatz, also entweder von Biontech oder Moderna. Wer das Angebot nutzt, erhält direkt einen Termin für die Zweitimpfung.

Mitbringen müssen die Impfwilligen ein amtliches Ausweisdokument wie den Personalausweis und – sofern vorhanden – ihren Impfausweis. Im Internet auf oberhausen.de/impfen gibt es Vordrucke, die möglichst vorab heruntergeladen, ausgefüllt und unterschrieben werden sollen. Das verkürzt die Wartezeit.

