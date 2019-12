Oberhausen. Die städtischen Dienstleistungen für Oberhausener sollen besser werden, die Stadt will zudem viel Geld sparen – doch das klappt nicht so schnell.

Stadt Oberhausen holt sich ihre Stadttochter später zurück

Im Herbst 2018 war die Euphorie der Ratspolitiker bei der stadthistorischen, einstimmig gefällten Entscheidung im Ratssaal zu spüren: Oberhausen gliedert seine eigenständige, privatwirtschaftlich organisierte Stadttochter „Oberhausener Gebäudemanagement GmbH“ (OGM) nach 20 Jahren wieder zurück ins Rathaus – als Eigenbetrieb.

Für Oberhausener Bürger sollten mit dieser Rückgliederung zügig viele städtische Servicedienste besser, schöner, sauberer und schneller werden. Und zudem soll die Stadt mit dieser Reform auch noch jährlich fünf Millionen Euro an Steuern sparen, die die OGM auf ihre Arbeiten als Mehrwertsteuer und auf ihren Einnahmeüberschuss als Ertragssteuer an die große bundesweite Staatskasse zahlen muss.

Hohe Lasten an Mehrwert- und Ertragssteuern

Das war schon immer kurios: Denn die OGM bewältigt ausschließlich im Auftrag der Stadt und gegen Rechnung städtische Angelegenheiten. Spätestens zum 1. Januar 2020 sollte deshalb die rechtliche und formale Reform auch praktisch vollzogen werden – so schnell wie irgendwie denkbar.

Info Was die Stadttochter OGM alles leistet Die 100-prozentige Stadttochter Oberhausener Gebäudemanagement GmbH (OGM) hat 2018 einen Umsatz von 95 Millionen Euro gemacht und wies einen Erlös aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit laut Beteiligungsbericht der Stadt von 1,6 Millionen Euro aus. Das umfangreiche Aufgabenspektrum der OGM umfasst bisher Baumaßnahmen, Informationstechnik, die Reinigung der Schulen, Kitas und städtischen Büros, die Energieversorgung der städtischen Gebäude, die Pflege und den Betrieb der städtischen Friedhöfe, die Pflege der städtischen Sport- und Grünanlagen sowie den Betrieb von Sport- und Freizeitbädern. „Mit der Durchführung dieser Leistungen deckt die OGM seit Jahren einen großen Bereich der von der Stadt Oberhausen wahrzunehmenden Aufgaben ab“, heißt es im aktuellen Beteiligungsbericht.

Doch die so wichtige Weichenstellung verzögert sich: Die große Mehrheit der Beschäftigten bleibt auch nach dem Stichtag erst einmal bei der OGM, die Stadttochter arbeitet zunächst mit dem Großteil ihrer Aufgaben für die Stadt einfach so weiter wie bisher.

Komplizierte Verhandlungen über Bedingungen des Eigenbetriebs

Nur 45 von rund 560 Beschäftigten wechseln bereits zum 1. Januar 2020 zur Stadt: Die Arbeit für die städtische Informationstechnik erledigt nun eine neue Einheit im Rathaus, die Betreuung der Straßenlaternen übernimmt der Stadtbereich Mobilität und die Bilanzerstellung erledigt die Stadt wieder selbst. Komplizierte Verhandlungen mit Gewerkschaften, Rathaus-Personalrat, OGM-Betriebsrat und Geschäftsführungen regelten die Details – so erhalten die wechselnden Mitarbeiter per Überleitungsvertrag Bestandsschutz garantiert. Keiner büßt Lohn ein, obwohl die OGM besser bezahlte als es im Rathaus üblich ist.

Über 500 Beschäftigte bleiben erst einmal bei der OGM

520 Beschäftigte der OGM aus den zentralen Bereichen „Grünpflege“ (inklusive Parks und Friedhöfe) sowie die Betreuung und Errichtung städtischer Gebäude bleiben aber erst einmal – deren Überleitung ist nahezu ausverhandelt, auch für diejenigen wird bei einem Wechsel der Bestandschutz gelten. Nur wer später dann innerhalb des Rathauses in einen ganz anderen Bereich wechselt, wird auf dem neuen Posten nach dem öffentlichen Tarifvertrag TVÖD eingestuft.

Der neue Ordnungs- und Personaldezernent Michael Jehn. Foto: Gerd Wallhorn / FUNKE Foto Services

„Das ist insgesamt eine Riesenaufgabe, wir müssen deshalb noch wichtige Details klären – etwa wie sich genau die Rückgliederung in einen Eigenbetrieb auf den Haushalt auswirkt“, sagt der zuständige Personaldezernent Michael Jehn, der die gesamten Verhandlungen mit der OGM begleitet hat. Zudem müsse garantiert sein, dass der Vermögensübergang klappt, so dass alle Maschinen der heutigen OGM von dem Eigenbetrieb eingesetzt werden können. Deshalb sei bisher noch unklar, ob der Eigenbetrieb am 1. Juli 2020 oder erst am 1. Januar 2021 starten wird.

Einsparsumme der Rückgliederung ist umstritten

Strittig ist, wie viel am Ende der Konzern Stadt durch den neuen Eigenbetrieb wirklich einspart. Der langjährige OGM-Geschäftsführer Hartmut Schmidt ist nicht davon überzeugt, dass der städtische Haushalt unter dem Strich von der aufwändigen Aktion profitiert. „Es existieren schließlich im Rathaus viele Wünsche nach mehr Stellen – und wir konnten als Unternehmen bestimmte Verträge günstiger abwickeln als die Stadt selbst.“

Dagegen ist Jehn weiterhin von dem Projekt so überzeugt, dass die Umsetzung nicht nur der Stadt Geld sparen wird, sondern dass die Leistungen insgesamt für die Bürger und für die Stadtbediensteten selbst besser werden. „Wenn man ehrlich rechnet, wird eine deutliche Ersparnis für die Stadt übrig bleiben, weil keine Umsatzsteuer mehr bezahlt werden muss.“ Es könne allerdings sein, dass die Steuerersparnis zum Teil aufgezehrt werde, weil der Bedarf an mehr Stellen durch die Bewältigung notwendiger Aufgaben tatsächlich höher ist – solche Einstellungen wären aber so oder so notwendig gewesen.