Und sie waren wieder falsch: Zum wiederholten Male konnte das Landeszentrum Gesundheit NRW nur falsche Oberhausener Corona-Zahlen in seiner Computeranlage verbuchen – angeblich gab es durch den Übermittlungsfehler der Daten-Datei keine einzige Neuinfektion in Oberhausen am Montag. Doch das entspricht nicht der Wirklichkeit.

Und so sank rein zahlenmäßig der offizielle Inzidenzwert an Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen für Oberhausen beim Landeszentrum auf 58,4. Dieser Wert findet sich automatisch dann auch in anderen Datensätzen oder in Artikeln verschiedener Medien wieder. Bevor Oberhausen damit zu Wunderhausen der Pandemie-Bekämpfung wird, ließ der städtische Krisenstabsleiter Michael Jehn den tatsächlichen Inzidenzwert per Hand ausrechnen. Aktuell liegt der Oberhausener Sieben-Tage-Wert demnach bei 95,4.

Oberhausen rechnet mit steigenden Inzidenzwert

„In der nächsten Zeit müssen allerdings noch zahlreiche Testergebnisse von Montag und Dienstag nachgepflegt werden, ich rechne deshalb mit einem steigenden Inzidenzwert“, sagte Jehn im Gespräch mit der Redaktion am Dienstagmittag. Weitere Detailangaben machte die Stadt am Dienstag vorsichtshalber nicht mehr, will aber ab Mittwoch wieder alle aktualisierten Corona-Zahlen präsentieren.

Schon am Montagabend war sich der Beigeordnete nach zahlreichen Krisengesprächen mit Fachleuten am Sonntag und am Montag eigentlich relativ sicher – mit ein paar Restzweifeln: „Wir haben zwei Testläufe erfolgreich bewältigt, die Daten müssten hoffentlich jetzt richtig ankommen.“ Doch am Dienstag waren die Daten des Landeszentrums für Oberhausen eben erneut falsch – und man musste wieder Fehler suchen.

Computerprogramm weist Oberhausener Datei als fehlerhaft zurück

Diesmal lag es nach Angaben von Jehn daran, dass in irgendeines der Computerfelder des Meldeprogramms eine Bemerkung geschrieben wurde – und die Oberhausener Datei deshalb vom Computerprogramm des Landeszentrums automatisch in der Nacht als fehlerhaft zurückgewiesen wurde.

Nun ist aber alles festgezurrt – und nicht nur die Bürger, sondern besonders auch die Verantwortlichen im Rathaus werden am Mittwochmorgen gespannt auf die neuen Zahlen schauen, die in der um Mitternacht erstellten Tabelle des Landeszentrums Gesundheit NRW auftauchen. Sind es diesmal dann die Richtigen? Alle gehen jetzt davon aus.