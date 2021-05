Stadt Oberhausen ehrt Kirchenmusiker Karl Heinz Mertens

Oberhausen. Karl Heinz Mertens hat die musikalische Landschaft in Oberhausen geprägt. Bürgermeister Manfred Flore verlieh ihm nun die Ehrennadel der Stadt.

Die Stadt Oberhausen hat die Ehrennadel an Karl Heinz Mertens verliehen. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde in der Luise-Albertz-Halle steckte Bürgermeister Manfred Flore die Nadel an das Revers des ehemaligen Kirchenmusikers. Der heute 91-jährige Karl Heinz Mertens war von 1962 bis 1996 hauptamtlicher Kirchenmusiker der Evangelischen Christuskirche in Alt-Oberhausen.

Karl Heinz Mertens hat sich durch seine Tätigkeit auch über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Durch seine Initiative fanden mehr als 800 Konzerte statt, darunter Uraufführungen – oft von Wolfgang Stockmeier. Außerdem organisierte er rund 30 Konzertreisen nach Österreich, Schweiz, Dänemark, Frankreich oder in die ehemalige Tschechoslowakei. Karl Heinz Mertens spielte während seiner Dienstzeit bei Kinder- und Schulgottesdiensten und Trauungen, musizierte aber auch außerhalb der Kirche Gottesdienste und Gemeindefeiern in verschiedenen Gemeindehäusern oder in Schulen, Altenheimen, Krankenhäusern und in der Friedhofskapelle.

Karl Heinz Mertens lag besonders die Kinder- und Jugendarbeit am Herzen

Neben den gottesdienstlichen Verpflichtungen und der Arbeit mit Chor und Orchester lag ihm stets die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen am Herzen. Er gründete unter anderem die Jugendkantorei sowie das Jugendorchester „Concertino“ und leitete den Kinderchor. Auch nach seiner Pensionierung kümmerte sich Karl Heinz Mertens weiterhin, nun ausschließlich ehrenamtlich, um die musikalische Früherziehung.

Gemeinsam mit den Frauen der Seniorenkantorei initiierte er für die Kindern der ansässigen Kindertagesstätte einen wöchentlichen Singkreis. Außerdem versuchte er, mit dem Projekt „Offenes Singen“ in der Gemeinde die Lust an der Musik bei Alt und Jung zu wecken.

Darüber hinaus war Karl Heinz Mertens zehn Jahre lang nebenberuflicher Leiter der Städtischen Musikschule Oberhausen und parallel im Landesmusikrat NRW sowie im Deutschen Musikrat aktiv. 1977 wurde er zum nebenamtlichen Landesobmann des Verbandes der Evangelischen Kirchenchöre im Rheinland gewählt. Ab diesem Zeitpunkt hat er rund 500 Chöre aus dem Bereich der Rheinischen Kirche beraten und betreut.

