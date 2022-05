Stadt Oberhausen: Das sind die neuen Quarantäneregeln

Oberhausen. Nach einer Corona-Infektion können sich Betroffene nach fünf Tagen freitesten. Die Stadt Oberhausen erläutert die neuen Regeln.

Seit Donnerstag gelten neue Quarantäneregeln in NRW. Die wichtigste Änderung: Die Isolierungszeit für infizierte Personen kann bereits am fünften Tag durch einen negativen Test beendet werden. Dafür ist aber nach wie vor ein offizieller Test (Bürgertestung oder PCR-Test) erforderlich, erläutert die Stadt Oberhausen in einer Pressemitteilung. Ohne Freitestung endet die Isolierung wie bisher automatisch nach zehn Tagen. Für Kontaktpersonen besteht keine Absonderungspflicht mehr. Vielmehr wird die Empfehlung des Robert-Koch-Institutes umgesetzt, Kontakte zu reduzieren.

Die Stadt weist darauf hin, dass die Änderung der Informationsschreiben, die an infizierte Personen versandt werden, etwas Zeit in Anspruch nimmt und es daher technisch bedingt dazu kommen kann, dass noch Informationsschreiben mit den alten Regelungen rausgehen. Am Ende der Schreiben steht allerdings ein Verweis auf die Stadtseite mit den Neuregelungen: www.oberhausen.de/testen.

Das gilt für die Isolierung bei einer Corona-Infektion

Wer selbst infiziert ist, muss sich weiterhin automatisch und auch ohne gesonderte behördliche Anordnung in Isolierung begeben.

Die Isolierung dauert weiterhin grundsätzlich zehn Tage. Sie kann nach zehn Tagen ohne weiteren Test beendet werden

Die Isolierungszeit zählt ab dem Tag des ersten Auftretens der Symptome oder des positiven Testergebnisses

Ab dem fünften Tag der Isolierung ist eine „Freitestung“ möglich. Voraussetzung dafür ist ein negatives Testergebnis (Coronaschnelltest einer offiziellen Teststelle oder PCR-Test, ein Selbsttest ist nicht ausreichend)

Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die Beendigung der Isolierung und auch nicht für die Geltendmachung von Entschädigungen für ausfallende Löhne erforderlich

Positiv getestete Personen müssen – wie bisher – ihre engen Kontaktpersonen der letzten zwei Tage schnellstmöglich eigenständig über die Infektion informieren

Das gilt für infizierte Beschäftige in vulnerablen Einrichtungen (z.B. Krankenhäuser, Pflegeeinrichtungen oder Einrichtungen der Eingliederungshilfe)

Die allgemeinen Regelungen finden auch hier Anwendung

Es gilt zudem ein Tätigkeitsverbot

Für die Wiederaufnahme der Tätigkeit muss der oder die Beschäftigte mindestens 48 Stunden symptomfrei sein

Dem Arbeitgeber ist der Nachweis einer negativen Testung (Coronaschnelltest einer offiziellen Teststelle oder PCR-Test) vorzulegen

Eine Anordnung der Behörde ist weder für den Beginn noch für die Beendigung des Tätigkeitsverbots erforderlich

Das gilt für die Quarantäne (gilt bei Haushaltsangehörigen und engen Kontaktpersonen)

Entsprechend der Empfehlungen des RKI entfällt die behördliche Absonderungspflicht (Quarantäne) für Haushaltsangehörige und enge Kontaktpersonen von SARS-CoV-2-Fällen ab sofort ganz. Auch wer als Kontaktperson mit einer infizierten Person im gleichen Haushalt lebt, muss nicht mehr automatisch in Quarantäne.

Es wird diesen Personen aber empfohlen, Kontakte zu reduzieren. Dies bedeutet: Für fünf Tage sollten enge Kontakte zu anderen Personen, insbesondere in Innenräumen und größeren Gruppen, vermieden werden. Sofern es ihnen möglich ist, sollten sie im Homeoffice arbeiten. Darüber hinaus wird eine Kontaktreduzierung, ein Selbstmonitoring (Selbsttests, besonderes Achten auf Symptome sowie Messen der Körpertemperatur) und das Tragen mindestens einer medizinischen Maske bei Kontakt zu anderen Personen bis zum fünften Tag nach dem Kontakt mit der infizierten Person empfohlen. Treten Symptome auf, muss ein Test durchgeführt werden.

Für immunisierte Beschäftigte in vulnerablen Einrichtungen, wie zum Beispiel Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen oder der Eingliederungshilfe gilt, wenn sie enge Kontaktpersonen von infizierten Personen sind, darüber hinaus eine tägliche Testpflicht (Nachweis über offizielle Teststelle, Arbeitgebertestung oder Selbsttest) vor Dienstantritt für die Dauer von fünf Tagen. Diese Pflicht wurde in der Coronaschutzverordnung ergänzt.

Die Neuregelungen gelten ab dem 5. Mai 2022 auch für Personen, die zu diesem Zeitpunkt schon aufgrund der bisherigen Verordnung in Quarantäne oder Isolation waren. Diese können sich ebenfalls nun frühzeitiger freitesten bzw. die Quarantäne als Kontaktperson beenden.

Die Test- und Quarantäneverordnung ist auf der folgenden Seite abrufbar: https://www.mags.nrw/coronavirus-rechtlicheregelungen-nrw.

Weitere Infos auch bei der Corona-Hotline des Landes unter 0211 9119-1001 (Mo. – Fr.: 8 -18 Uhr)

