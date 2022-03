Stadt Oberhausen befragt 5000 zufällig ausgewählte Familien

Oberhausen. Per Smartphone, Tablet oder PC können 5000 Familien in diesem März auf die Fragen der Stadt antworten. Die Verwaltung hofft auf rege Teilnahme.

Die Stadt Oberhausen startet in den kommenden Tagen die Familienbefragung 2022.

Welche Bedürfnisse haben Familien? Wie zufrieden sind sie mit den Rahmenbedingungen Oberhausen? Wie bekannt sind bestehende Angebote und Unterstützungsmöglichkeiten für Familien und wie passen diese zu ihren Bedürfnissen? Um dies zu erfahren und aus den Antworten Schlussfolgerungen für künftige Planungen ziehen zu können, startet die Stadt Oberhausen mit der Familienbefragung 2022.

Teilnahme ist per Smartphone, Tablet oder PC möglich

Insgesamt 5000 zufällig ausgewählte Oberhausener Familien werden angeschrieben und darum gebeten, sich an der Onlinebefragung zu beteiligen. Die Teilnahme ist per Smartphone, Tablet oder PC möglich. Da nicht alle in Oberhausen wohnenden Familien befragt werden können, ist eine möglichst breite Beteiligung an der Aktion umso wichtiger, da sie stellvertretend für viele Familien dieser Stadt antworten, betont die Stadtpressestelle. Je mehr Angeschriebene teilnehmen, desto genauer kann ausgewertet und festgestellt werden, wo die Stadt Oberhausen Familien noch besser unterstützen kann.

Die Teilnahme an der Befragung ist freiwillig und anonym. Alle ausgewählten Familien haben die Möglichkeit, sich bis zum 10. April an der Onlinebefragung zu beteiligen. Weitere Auskünfte über die Befragung erteilen bis zum 8. April Patricia Scherdin unter 0208 825-2943 und Sarah Stief unter 0208 825-2044.

