Stadt liefert weitere 1000 Ipads an Oberhausener Schulen aus

Die letzte Lieferung Ipads ist in Oberhausen auf dem Weg in die Schulen. Hier ein Archivbild aus Bad Laasphe.

Oberhausen. Die Stadt gibt seit dieser Woche die letzte offene Lieferung Tablets für Schüler und Lehrkräfte aus. Weitere Geräte für Schulen sollen folgen.

Die letzten 1000 Ipads für Schüler und Lehrer sind ab dieser Woche auf dem Weg in die Schulen. Das teilte die Stadt am Donnerstag mit. Bereits am 2. November 2020 bewilligte die Bezirksregierung Düsseldorf der Stadt Oberhausen Fördermittel in Höhe von insgesamt 2.864.862 Euro für die Sofortausstattung von digitalen Endgeräten für Schülerinnen und Schüler sowie Lehrkräfte.

Mit diesem Betrag wurden 4.585 Ipads und 1.557 Notebooks beschafft. Bereits seit Dezember 2020 stehen den Oberhausener Schulen 3.500 Ipads zur Verfügung, die in Verbindung mit der Lernplattform „iServ“ im Distanz- und Wechselunterricht eingesetzt werden. Jetzt ist auch die letzte offene Lieferung von Ipads mit den noch ausstehenden rund 1000 Endgeräten angekommen.

Oberbürgermeister Daniel Schranz betont: „Dass die Digitalisierung verstärkt in unseren Schulen Einzug hält, können wir schon eine ganze Weile beobachten. Diese Strategie ist richtig und wichtig. Daran wollen wir weiterarbeiten, und zwar auch über den Zeitpunkt hinaus, in dem wir uns noch mit der Corona-Pandemie beschäftigen müssen.“

„Eine gute Nachricht“

Auch IT-Dezernent Michael Jehn glaubt an eine fortlaufende Digitalisierung an Schulen: „Mit den 1000 Geräten wird der nächste Schritt in Richtung digitaler Unterricht umgesetzt. Eine gute Nachricht, denn gerade jetzt, wo der Präsenzunterricht auch in Oberhausen wieder ausgesetzt werden muss, können wir die Geräte gut gebrauchen.“ Das bereits im letzten Jahr angestoßene Vergabeverfahren für ergänzende Laptops schreitet ebenfalls voran. Der Auftrag durch die bundesweite Einkaufsgemeinschaft Provitako wird laut Aussage der Stadt voraussichtlich am 4. Mai erteilt.