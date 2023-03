St. Patrick’s Day in Oberhausen: Riverdance bis Whiskey-Test

Jubiläums-Auftritt in Oberhausen: Am Freitagabend ist Riverdance zu Gast in der Rudolf-Weber-Arena.

Oberhausen. Das nahende Wochenende steht in Oberhausen unter grünen Vorzeichen. Rund um den St. Patrick’s Day ist viel los in der Stadt. Unsere fünf Tipps.

Runter von der Couch, raus aus dem Haus und hinein ins Oberhausener Kulturleben. Wie jedes Wochenende gibt die Redaktion auch für den 17. bis 19. März wieder fünf Tipps, was Einheimische und Auswärtige in der Stadt alles erleben können. Und dieses Wochenende steht unter ganz besonderen Vorzeichen: Oberhausen wird irisch – am 17. März begehen Iren und Irland-Fans weltweit den Feiertag St- Patrick’s Day.

Top 1: Weltberühmter Stepptanz in der Rudolf-Weber-Arena

Vor 25 Jahren begann der Siegeszug eines Folklore-Tanzes, bei dem sich viele zunächst die Augen gerieben haben dürften: Die Show Riverdance machte den traditionellen irischen Stepptanz weltweit bekannt. Seitdem wirbeln die Beine der Tänzerinnen und Tänzer über die Bühnen dieser Welt, während die Arme entweder starr am Körper kleben oder auch mal in die Hüften gestemmt werden. Am Freitag, 17. März, kommt die Show zum Jubiläums-Auftritt nach Oberhausen. Um 20 Uhr erklingen keltische Klänge und das Klacken der Tanzschuhe in der Rudolf-Weber-Arena am Centro, Einlass ist ab 19 Uhr. Tickets kosten zwischen 58 und 113 Euro und sind etwa über die Internetseite rudolf-weber-arena.de zu bekommen.

Top 2: Irisch Folk macht Station in der Kulturfabrik K14

Mit seiner verrauchten und „wie in Whiskey getauchten Stimme“ (so die Veranstalter) begeht David Hutchison mit seiner Folk-Band Fragile Matt den St. Patrick’s Day in der Kulturfabrik K14. „Die fetzigen traditionellen irischen und schottischen Tunes sind zusammen mit dem mehrstimmigen Gesang sehr authentisch“, macht die Ankündigung Lust auf einen musikalischen Abend voll irischem Lebensgefühl. Gegründet 2008 im irischen Doolin ist Fragile Matt seitdem in Irland, Deutschland und den Niederlanden unterwegs. Am Freitag, 17. März, macht der Irish Folk Station im K14 an der Lothringer Straße 64. Einlass ist ab 19 Uhr, das Konzert beginnt um 20 Uhr. Karten kosten 15 Euro und können per E-Mail an e.s.brieden@gmail.com bestellt werden.

Top 3: Patrick-Party im Oberhausener Metal-Club Helvete

Im Oberhausener Metal-Club Helvete wird am Freitag sogar das Bier grün. Die Patrick-Party an der Friedrich-Karl-Straße 63 startet um 21 Uhr. Parallel können Fans der vielleicht auch mal schiefen Töne im Pub zum Karaoke-Mikrofon greifen. Eintritt kostet der Party-Spaß nicht, es gilt jedoch ein Mindestverzehr von 8 Euro. Infos: helvete.de

Die Band Fiddler’s Green trat auch beim Dong Open Air in Neukirchen-Vluyn auf, im Juli 2022. Foto: Oleksandr Voskresenskyi / FUNKE Foto Services

Top 4: Fiddler’s Green rocken in der Turbinenhalle

Ursprünglich gedachten vor allem Gläubige am St. Patrick’s Day dem irischen Bischof und Missionar Patrick. Mittlerweile wird der Tag des Heiligen in vielen Ländern mit bunten Konfetti-Paraden, reichlich Bier und lauter Musik gefeiert. Laut wird’s auch einen Tag nach dem irischen Feiertag, also am Samstag, 18. März, in der Turbinenhalle 2 im Lipperfeld: Die Folk-Rocker von Fiddler’s Green kommen zum „St. Patrick’s Daze“ vorbei – und bringen als Special Guest das Saint City Orchestra mit, eine Folk-Punk-Band aus der Schweiz. Los geht’s um 20 Uhr, Einlass ist um 19 Uhr. Tickets für 43,50 Euro gibt es noch auf eventim.de.

Top 5: Whisky-Verkostung im Restaurant Koenings

Wer es nicht ganz so laut und wild mag, kann den irischen Feiertag auch in Ruhe genießen – und zwar im wahrsten Sinne des Wortes: Das Restaurants Koenings bietet am Samstag, 18. März, eine Whiskey-Verkostung an. Moderator, Musiker und Whiskey-Freund Thorsten Frahling führt ab 19 Uhr durch den Abend und im Ticketpreis von 59 Euro ist auch ein kleines irisches Menü enthalten, versprechen die Veranstalter – natürlich mit Irish Stew. Die Karten gibt’s im Vorfeld im Koenings an der Dorstener Straße 439 oder über einen entsprechenden Link auf der Internetseite koenings.com. In diesem Sinn: Sláinte, wie der Ire beim Prosten zu sagen pflegt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen