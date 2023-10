Mit selbstgebastelten Laternen ziehen die Kinder zu St. Martin um die Häuser – auch in Oberhausen. (Symbolfoto)

Große Übersicht Martinszüge in Oberhausen 2023: Die Termine im Überblick

Oberhausen. In Oberhausen finden Anfang November wieder zahlreiche Martinszüge statt. Hier gibt es für Kinder und Erwachsene Feuer, Stutenkerl und mehr.

Eltern mit Kindern in Oberhausen stecken schon mitten in den Vorbereitungen für das alljährliche Martinsfest. Sie organisieren Bastelmaterial und Laternenstäben, um rechtzeitig zu Beginn des Novembers alles bereit zu haben. Denn dann geht es los: Die Kinder und ihre Familien ziehen mit ihren Laternen durch die Straßen. Höhepunkte sind dabei traditionelle Stutenkerle, Feuer – und für die Erwachsenen das ein oder andere wärmende Heißgetränk.

Wo finden 2023 Martinszüge in Oberhausen statt? Wir haben anhand einer Liste der Stadt und eingereichter Einladungen eine vorläufige Übersicht erstellt, die in den nächsten Tagen ergänzt wird. Gestartet wird traditionell in den Abendstunden.

Alt-Oberhausen

7. November: Martinsmarkt in der Klosterkirche „Unsere Liebe Frauen“, Mülheimer Straße 365, ab 14 Uhr. Umzug ab 17.30 Uhr.

7. November: Christuskirche, Nohlstraße 2-4.

Alstaden:

3. November: Evangelisches Familienzentrum Karibu Sana, Stubbenbaum 6.

Bermensfeld:

10. November: Katholische Kita Heilig Geist.

Dümpten:

8. November: Familienzentrum Lohstraße, Lohstraße 130.

Los geht es meistens in den frühen Abendstunden oder am Nachmittag. Foto: Dietmar Wäsche / FUNKE Foto Services

Knappenviertel:

9. November: Kita Regenbogenland, Im Hausmannsfeld 18.

17. November: Katholisches Familienzentrum St. Michael, Pothmannsweg 23.

Lirich:

10. November: Kita Löwenzahn, Ottilienstraße 32.

Marienkirche:

7. November: Falkensteinschule, Liebknechtstraße 115.

Schlad:

8. November: Rolandschule, Straßburger Straße 212. Ab 16.30 Uhr öffnet der Basar, ab 17.30 Uhr beginnt der Martinsumzug.

Oberhausen-Sterkrade:

Alsfeld:

7. November: Katholisches Familienzentrum Herz Jesu.

9. November: Alsfeldschule. Ab 17.30 Uhr startet der Martinsumzug auf der Sportanlage an der Dachsstraße. Danach geht es zusammen zum Schulhof.

10. November: Kita Löwenzahn, Försterstraße 25 b.

Buschhausen:

10. November: Kath. Kita und Familienzentrum Christ König, Lindnerstraße 197b.

17. November: Evangelischer Kindergarten Regenbogenhaus, Skagerrakstraße 15.

Holten:

6. November: Kastellschule, Kastellstraße 50.

10. November: Evangelischer Kindergarten „Kirchenmäuse“, Schulstraße 13.

Königshardt:

12. November: Katholische junge Gemeinde St. Barbara, Hartmannstraße 83a.

17. November: Sterkrader Reiterhof, Kirchhellener Straße 319.

Mitte:

3. November: Katholisches Familienzentrum St. Clemens, Eugen-Zur-Nieden-Ring 6.

7. November: Katholisches Familienzentrum Herz Jesu Sterkrade, Oskarstraße 33.

8. November: St. Josef-Kirche, Großer Markt. Um 18 Uhr beginnt der Gottesdienst, anschließend findet der Umzug statt.

8. November: Postwegschule, Postweg 99.

10. November: Stepke Kita Edelsteinchen, Karlstraße 18.

Zur Tradition gehört auch ein Feuer. Foto: Socrates Tassos / FUNKE Foto Services

Nord:

10. November: Kita Löwenzahn, Neukölner Straße 153.

16. November: Evangelischer Kindergarten Sonnenstrahl, Prinzenstraße 13A.

Schmachtendorf:

8. November: Städtische Kita Schmachtendorf, Krefelder Straße 39A.

9. November: St. Josef-Kirche. Start um 17.15 Uhr auf der Grundschule an der Oranienstraße, Ende auf dem Schmachtendorfer Marktplatz.

Schwarze Heide:

7. November: Kirchengemeinde Liebfrauen, Roßbachstraße 41.

Walsumermark:

9. November: Hirschkampschule, Walsumermarkstraße 262.

10. November: Kindertageseinrichtung Löwenzahn, Am Ringofen 17.

Oberhausen-Osterfeld

10. November: Kita Löwenzahn, Auf der Höchte 5.

5. November: Overbergschule und Schillerschule, Wittekindstadion, Wittekindstraße 47. Inklusives Martinsfes beginnt um 15.30 Uhr, der Laternenumzug startet um 17 Uhr.

10. November: Erich-Kästner-Schule, Rothebuschstraße 21.

Eisenheim:

9. November: Städtische Kita Ackerstraße, Ackerstraße 29.

Tackenberg:

9. November: Katholische Kita St. Bernardus, Riesenstraße 21.

9. November: Städtische Kindertageseinrichtung Stader Weg, Stader Weg 25.

