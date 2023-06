Sommer Sprung in den Kanal: So teuer kann dieses Vergnügen werden

Oberhausen. Der Sommer soll heiß bleiben. Da lockt schnell der Rhein-Herne-Kanal mit einem kühlen Bad. Doch das Freizeitvergnügen birgt hohe Risiken.

Auch in diesem Sommer hat es schon einen entsprechenden Todesfall in der Region gegeben: Ein Mann (32) ist im Dortmund-Ems-Kanal ertrunken. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSV) warnt: Schwimmen im Kanal ist lebensgefährlich!

Die Behörde unterstreicht: „Künstliche Wasserstraßen, wie auch der Rhein-Herne-Kanal mitten durch Oberhausen, dienen in erster Linie dem Schiffsverkehr.“ Das Baden und Schwimmen in den Kanälen zähle in Nordrhein-Westfalen nicht zum so genannten „wasserrechtlichen Gemeingebrauch“, sei also letztlich kein legales Freizeitvergnügen.

Gerade im Ruhrgebiet wird das Baden im Kanal allerdings seit vielen Jahrzehnten geduldet. Es gehört einfach zur gewohnten Sommerszenerie dazu. Die Wasserschutzpolizei greift in der Regel nicht ein. Was allerdings kaum jemand weiß: An bestimmten Stellen der Kanalstrecken ist das Schwimmen allerdings ausdrücklich verboten:

im Bereich von 100 Metern ober- und unterhalb von Brücken, Wehren, Hafeneinfahrten, Liegestellen und Anlegestellen der Fahrgastschifffahrt

im Schleusenbereich

im Arbeitsbereich von schwimmenden Geräten

Barbara Stockem, Fachbereichsleiterin Schifffahrt beim WSV, schickt zum Sommerauftakt eine eindringliche Warnung an alle Fans der scherzhaft so genannten „Kanal-Reviera“: „Binnenschiffe verursachen starke Wellen und Strömungen, die nicht nur schwer zu erkennen, sondern auch sehr gefährlich sind. Durch die Bug- und Heckwellen der Schiffe können Badende mitgerissen oder gegen Spundwände und Steinböschungen gedrückt werden und sich hierbei schwer verletzen.“

Die Schwimmer im Blick: ein Boot der Feuerwehr auf dem Kanal in Herne. Foto: Olaf Ziegler / FFS

Schwimmerinnen und Schwimmer, die einem Schiff zu nahe kommen, können schnell im Sog des nach unten verdrängten Wassers unter den Schiffsrumpf gezogen oder vom Schiffspropeller erfasst werden. Barbara Stockem: „Wer trotz der Verbote schwimmt, muss eigene Schäden selbst tragen und für fremde Schäden und Verletzungen haften.“

Verboten ist auch das Springen von Brücken. denn: Springende gefährden nicht nur andere Kanalnutzer wie Ruderer oder Stand-Up-Paddler, sondern auch sich selbst – wegen eventuell dicht unter der Wasseroberfläche treibender oder am Kanalboden liegender Gegenstände, etwa Fahrräder, Einkaufswagen oder E-Scooter. Wer trotzdem von einer Kanalbrücke springt, muss mit Bußgeldern von bis zu 200 Euro rechnen.

Mit einer Anzeige oder einem Verwarnungsgeld kann ebenfalls belangt werden, wer aus dem Wasser heraus vorbeifahrende Binnenschiffe anschwimmt oder diese Schiffe sogar mit einer waghalsigen Kletteraktion betritt. Entsprechende riskante Mutproben gerade unter Jugendlichen sind immer wieder zu beobachten. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt rät deshalb dazu, zum Baden und Schwimmen besser sichere Orte wie Badeseen oder Schwimmbäder aufzusuchen. Das dürfte echte Kanal-Fans allerdings kaum überzeugen.

