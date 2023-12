Spotify: Diese Musik hören Oberhausener am liebsten

Oberhausen Alljährlich gibt Spotify eine Analyse raus: Welche Künstlerinnen werden am meisten gehört? Ein Genre ist in Oberhausen überraschend nicht dabei.

Oberhausen liebt es, zu feiern: In der Arena treten regelmäßig Weltstars auf, die Turbinenhalle lockt mit ihren Partys tausende Menschen an. Erst im September lobten Veranstalter in Oberhausen die „größte Mallorca-Party aller Zeiten“ aus. Aber ist Oberhausen auch eine Schlager-Hochburg? Mitnichten – jedenfalls nicht auf Spotify.

Alljährlich gibt der Musikstreamingdienst Spotify (weltweit 574 Millionen Hörerinnen und Hörer) eine Jahresanalyse raus. Dieser Redaktion liegen auch die Daten zu Oberhausen vor.

Spotify: Schlager nicht das beliebteste Genre in Oberhausen

Die Erkenntnis der Analyse: Schlager gehören bei den Spotify-Nutzerinnen und Nutzern nicht zum beliebtesten Genre. Weder in Oberhausen noch anderswo schafft es das Genre in die Top 5. In Oberhausen steht wie in anderen Städten auch Deutscher Hip Hop ganz oben, gefolgt von Pop, Deutsch-Pop, Rap und Dance-Pop.

Bei den beliebtesten Künstlerinnen und Künstlern wird es ebenfalls interessant. Am meisten gehört wurde 2023 in Oberhausen die in Recklinghausen aufgewachsene Musikerin Ayliva („Schwarzes Herz“). Sie belegt auch in Duisburg und Bottrop Platz eins. Die Rapper Apache 207, RAF Camora und Bonez MC folgen auf Rang zwei bis vier. In die Top 5 rutscht dann noch Taylor Swift. Der US-Superstar gibt im Sommer in Gelsenkirchen ein Konzert – gehört allerdings in Gelsenkirchen selbst nicht zur beliebtesten Musikerin. Auch in den Revierstädten Bochum, Essen, Dortmund und Duisburg schafft es Taylor Swift ebenfalls nicht unter die Top 5.

Und so sieht es bei den Podcasts aus: Ganz oben steht in Oberhausen der auch deutschlandweit beliebteste Podcast Gemischtes Hack von Tommi Schmitt und Felix Lobrecht. Danach folgen Hobbylos von Rezo und Julien Bam, Kurt Krömer - Feelings, der True-Crime-Podcast Mordlust und Dick&Doof von Influencerin Sandra und Youtuber Luca.

