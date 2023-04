Sportwochenende: Protestmarsch setzt Zeichen für Inklusion

Oberhausen. Ein ungewöhnlicher Programmpunkt bereichert am kommenden Wochenende das Stadtfest in Sterkrade: Ein Protestmarsch unter besonderen Vorzeichen.

Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung setzt in Oberhausen ein besonderes Zeichen: Zahlreiche Institutionen aus Oberhausen und Umgebung präsentieren beim Sterkrader Spiel- und Sportwochenende (Samstag und Sonntag, 6.und 7. Mai) ein buntes, inklusives Angebot auf dem Großen Markt.

Die Angebote von der Lebenshilfe, dem Alsbachtal, dem Internationalen Friedensdorf und anderen Institutionen reichen von frisch gebackenen Waffeln bis zu Tischtennisspielen. Alle Bürgerinnen und Bürger sind zudem eingeladen, sich dem Protestmarsch am Samstag, 6. Mai, anzuschließen. Er startet um 13 Uhr am Sterkrader Bahnhof und führt zum Technischen Rathaus. Die Federführung liegt beim Bereich Chancengleichheit der Stadt und beim Paritätischen Wohlfahrtsverband.

Das Ziel: eine inklusive Gesellschaft in Oberhausen

Strategiedezernent Ralf Güldenzopf: „Der Abbau von Barrieren und die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention sind zentrale Themen der Oberhausener Chancenstadt.“ Foto: Oliver Mengedoht / FFS

„Der Abbau von Barrieren, die Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention und damit der Fortschritt der Inklusion in Oberhausen ist ein zentrales Thema der Oberhausener Chancenstadt“, erklärt der zuständige Dezernent für Strategische Planung und Stadtentwicklung, Ralf Güldenzopf. Der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung sei wichtig, weil er dafür sensibilisiere, dass alle Bürgerinnen und Bürger in ihrem eigenen Umfeld helfen können, eine inklusive Gesellschaft in Oberhausen entstehen zu lassen.

„Mit unserer Beteiligung am Sterkrader Spiel- und Sportwochenende wollen wir einen Raum der Begegnung schaffen, um Vorurteile und Berührungsängste abzubauen“, betont Mauno Gerritzen, Geschäftsführer des Paritätischen Oberhausen.

Aktionstag mit vielen Aktivitäten vor Ort

„Es ist sehr schön, dass wir in diesem Jahr wieder für die Rechte von Menschen mit Behinderung protestieren und einen Aktionstag mit vielen Aktivitäten vor Ort veranstalten können, um auf die Belange für Menschen mit Behinderung aufmerksam zu machen“, sagt Britta Costecki, Leiterin des Bereiches Chancengleichheit und ergänzt: „Deshalb war es uns wichtig, nicht nur am Sterkrader Spiel- und Sportwochenende teilzunehmen, sondern auch wieder einen Protestmarsch zu initiieren.“

