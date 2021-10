Arbeitslosigkeit Spenden: Radstation sammelt alte Fahrräder in Oberhausen

Oberhausen. Die Radstation im Oberhausener Hauptbahnhof sammelt im November alte Fahrräder. Arbeitslose sollen lernen, diese wieder fitzumachen.

Die Radstation im Oberhausener Hauptbahnhof sammelt im November wieder alte Fahrräder – und holt sie bei Bedarf sogar bei den Spendern ab.

Verwendung finden die alten Räder in der Qualifizierung arbeitsloser Menschen, die im Zuge arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen in der Radstation beschäftigt sind. Unter Anleitung erfahrener Fachkräfte werden anfallende Reparaturarbeiten erlernt und die alten Fahrräder aufgearbeitet, so dass sie wieder benutzt werden können.

Die Spendenräder können von der Radstation innerhalb Oberhausens abgeholt werden. Ein Anruf unter der Telefonnummer 0208-855174 reicht aus. Die Radstation ist werktags von 7 bis 19 Uhr und samstags von 10 bis 16 Uhr geöffnet.

