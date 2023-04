„Speedweek“: Oberhausener Polizei forciert Tempokontrollen

Oberhausen. Aus dem Blitzermarathon wird die Speedweek: Wer nächste Woche mit dem Auto zu schnell unterwegs ist, fährt mit hohem Risiko, erwischt zu werden.

Autofahrer sollten in der nächsten Woche besonders sorgfältig auf ihre Geschwindigkeit achten. Die Polizei Oberhausen ist vermehrt mit Blitzern im Stadtgebiet präsent.

Im vorigen Jahr hat Nordrhein-Westfalen nicht am seit Jahren bekannten Blitzermarathon teilgenommen. In diesem Jahr ist nun die gesamte Woche vom 17. bis 23. April als europaweite „Speedweek“ geplant, in deren Verlauf die Verkehrspolizei auch in Oberhausen zahlreiche Tempokontrollen starten wird. Das berichtet der Oberhausener Polizeisprecher Tom Litges auf Anfrage der Redaktion.

Die Polizei Nordrhein-Westfalen nimmt vom 17. bis 23. April am geplanten „Roadpol Operation Speed“ teil, berichtet der Polizeisprecher. In der nächsten Woche werden deshalb die Ordnungshüter in Oberhausen das Thema Geschwindigkeit besonders in den Blick nehmen. Wo genau die Blitzer stehen, teilt die Polizei Oberhausen nicht mit. Mit der europaweiten Speedweek soll der Straßenverkehr sicherer gemacht werden. Die Zahl schwerer Verkehrsunfälle auf den Straßen des Kontinents soll reduziert werden.

Tempokontrolle: Schwerpunktaktionen sind umstritten

Unterdessen ist unter Fachleuten der Nutzen solcher Schwerpunktaktionen umstritten. So hatten sich im vorigen Jahrzehnt immer mehr Bundesländer vom Blitzermarathon verabschiedet. Der Personalaufwand sei für die Polizei zu hoch, der messbare Nutzen zu gering, hieß es. Zudem gab es die Kritik, dass sich die für die Polizei zuständigen Innenminister der Bundesländer mit der geballten Tempokontrolle lediglich medienwirksam in Szene setzen wollten.

