Stadtverkehr SPD will die Gutenbergstraße in beide Richtungen frei geben

Oberhausen. Die Verkehrslage in der Oberhausener Innenstadt am Altmarkt sorgt für Frust. Jetzt hat die SPD einen Vorschlag parat, um Abhilfe zu schaffen.

Die SPD will das teils zu verzeichnende Verkehrschaos am Altmarkt Oberhausen beenden. Die Sozialdemokraten schlagen eine schnelle Neuregelung des Autoverkehrs vor.

Mehrere Baustellen in der Alt-Oberhausener Innenstadt und die Sperrung der Gutenbergstraße für den Autoverkehr hätten in den vergangenen Wochen zunehmend für Verärgerung bei Händlern, Gastronomie und Anliegern gesorgt, stellt die SPD fest. Die SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen habe nun darauf reagiert und beantrage, die Gutenbergstraße in beide Richtungen befahrbar zu machen sowie den Zugang zur Straße am Altmarkt (direkt vor dem Gdanska) für den Autoverkehr zu sperren.

Auch Wendemöglichkeiten sollen eingerichtet werden

Außerdem sollen in dem Bereich angemessene Wendemöglichkeiten eingerichtet werden. Die Maßnahmen zielen darauf ab, den Durchfahrtsverkehr am Altmarkt zu reduzieren, da dieser nicht mehr als Durchgangsroute genutzt werden kann, außerdem soll sich der Verkehr auf die dafür vorgesehenen Straßen konzentrieren.

Damit die umliegenden Geschäfte und Einrichtungen erreicht werden können und der Lieferverkehr reibungslos funktioniert, sollen angemessene Wendemöglichkeiten integriert werden. Nach dem Willen der Sozialdemokraten soll die vorgeschlagene Verkehrsführung zunächst einmal für sechs Monate getestet werden.

„Pragmatischer Vorschlag eines schon laut gedachten Planes“

„Der Antrag ist ein pragmatischer Vorschlag eines schon laut gedachten Planes in der Oberhausener Stadtgesellschaft“, wird der wirtschaftspolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Maximilian Janetzki, in einer aktuellen Mitteilung zitiert. „Ehe es nach langem Verwaltungsgang also zu einer weiteren Testphase erst im nächsten Jahr kommen würde, wollen wir ein schnelleres Tempo anschlagen, um den Spagat zwischen Erreichbarkeit einerseits und verbesserter Aufenthaltsqualität und Verkehrsberuhigung andererseits zu erreichen.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen