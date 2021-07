SPD startet Sommerschule von Centro bis Zeche Alstaden

Im Sommer 2019 besichtigte die SPD-Sommerschule zum Beispiel die Schleuse in Lirich.

Oberhausen. Die SPD-Sommerschule ist eine gute und langjährige Tradition in Oberhausen. In diesem Sommer gibt es eine facettenreiche Themenpalette.

Die traditionelle Sommerschule der SPD-Ratsfraktion geht in die nächste Runde. An sechs Terminen laden die Sozialdemokraten dazu ein, besondere Orte in Oberhausen neu oder auch von einer ganz anderen Seite kennenzulernen.

„Wir freuen uns, dass wir dank sinkender Inzidenzwerte auch wieder vor Ort mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen können, auch wenn wir noch Vorsicht walten lassen müssen“, erklärt die Fraktionsvorsitzende Sonja Bongers. So lässt es sich nicht vermeiden, in diesem Jahr bei allen Veranstaltungen die Besucherzahl zu begrenzen. Die Sozialdemokraten freuen sich, zu jedem Termin bis zu 30 Besucherinnen und Besucher begrüßen zu können. Deshalb werden die interessierten Teilnehmerinnen und Teilnehmer gebeten, sich bei der Ratsfraktion am besten schriftlich per E-Mail oder aber telefonisch anzumelden: E-Mail: buero@spd-fraktion-oberhausen.de; Telefon: 0208 825 2104.

Dies sind die Termine im Einzelnen

21. Juli, 16 Uhr: Neues aus dem Revierpark Vonderort - Osterfelds Bezirksbürgermeister Thomas Krey nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine Tour durch das beliebte Naherholungsziel. Treffpunkt: vor dem Solebad des Revierparks, Bottroper Straße.

23. Juli, 16 Uhr: 25 Jahre Centro in Oberhausen – wohin geht die Reise? Am 12. September 1996 öffnete das Centro seine Pforten. Das anstehende Jubiläum bietet eine gute Gelegenheit, sowohl zurück als auch nach vorne zu blicken. Centro-Manager Marcus Remark beantwortet Fragen. Treffpunkt: außen am Zugang zur Coca-Cola-Oase.

28. Juli, 16 Uhr: Die WBO rüsten sich für die Zukunft. Um das weite Aufgabenfeld der Wirtschaftsbetriebe Oberhausen, den Umbau des Wertstoffhofs und die Zukunft des Unternehmens geht es an diesem Nachmittag. Treffpunkt WBO-Betriebshof, Buschhausener Straße 149.

4. August, 16 Uhr: (K)eine Zukunftsmusik: Das bringt der Betuwe-Ausbau. Dass viel mehr Güterverkehr von der Straße auf die Schiene verlegt sollte, ist allgemein akzeptiert. Was bedeutet dies aber für die betroffenen Gemeinden und Städte, wenn das Eisenbahnnetz ertüchtigt und ausgebaut wird? Der umweltpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Manfred Flore, wird dies in Sterkrade erklären. Treffpunkt: Bahnhof Sterkrade, Ausgang Neumühler Straße.

11. August, 16 Uhr: Ein Glückauf der Zukunft: die Zeche Alstaden. Mehr als 110 Jahre wurde in Alstaden Kohle gefördert, Anfang der 1970er Jahre wurde der Betrieb der Zeche eingestellt. Heute bieten die renovierten Räume des ehemaligen Schacht 1 Platz für Kultur und Veranstaltungen. Treffpunkt: vor dem Zechengebäude, Solbadstraße 53. Hier muss aus Kapazitätsgründen die Teilnehmerzahl auf 20 Personen begrenzt werden.

18. August, 17.30 Uhr: Corona und der Sport – der sportpolitische Sprecher der SPD Oberhausen, Dietmar Look, auch Vorsitzender von Hibernia Alstaden, wird mit seinem Schatzmeister auf der Sportanlage an der Kuhle erklären, was die direkten Folgen der Pandemie sind – zum Beispiel der Ausfall von Turnieren und damit fehlende Einnahmen für die Vereine. Treffpunkt: Auf der Sportanlage Kuhle, Bürgerstraße.

