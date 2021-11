SPD-Frauen verteilen Rosen und Infomaterial am 20. November in Oberhausen-Sterkrade. Dabei geht es um das Thema Häusliche Gewalt. (Symbolbild)

Häusliche Gewalt SPD startet Aktion gegen Gewalt an Frauen in Oberhausen

Oberhausen. SPD-Frauen verteilen Rosen und Infomaterial am 20. November in Oberhausen-Sterkrade. Dabei geht es um das Thema Häusliche Gewalt.

Ein Zeichen gegen die Gewalt an Frauen setzen Mitglieder der Mitglieder der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen (ASF) Oberhausen am Samstag, 20. November.

Ab 10.30 Uhr werden sie mit einem Infostand in Sterkrade-Mitte über das Thema Häusliche Gewalt informieren. Unter dem Motto „Gewalt kommt nicht in die Tüte“ werden die SPD-Frauen Brötchen in eigens dafür vorbereitete Tüten mit Infomaterial an Frauen verteilen. Als wertschätzende Geste von „Frau zu Frau“ werden traditionell Rosen verteilt.

Allein im Jahr 2019 wurden laut Zahlen des Bundesfamilienministeriums 141.792 Personen erfasst, die Opfer von Partnerschaftsgewalt wurden. Bei Vergewaltigung, sexueller Nötigung und sexuellen Übergriffen in Partnerschaft sind die Opfer zu 98,1 Prozent weiblich. Die Dunkelziffer von häuslicher Gewalt wird weitaus höher geschätzt, da sich viele Frauen aus Angst und Scham nicht an die Polizei wenden. Bereits seit 2001 ruft die Organisation „Terre des Femmes“ jährlich zum 25. November zu Aktionen gegen häusliche Gewalt auf.

