SPD-Politiker: Junge Menschen mit Ideen für Holten gefragt

Auch der Marktplatz in Holten soll umgestaltet werden.

Oberhausen. In Holten können sich die Bürger mit Ideen zur Stadtteilzukunft einbringen. Jüngere Menschen seien besonders gefragt, so Helmut Brodrick (SPD).

Im September 2024 sollen konkrete Projekte für die künftige Neugestaltung des Stadtteils Holten beantragt werden. Der Holtener SPD-Ratsherr Helmut Brodrick appelliert, dass sich mehr junge Menschen und Familien mit frischen Ideen in diese Debatte einbringen und konkrete Vorschläge machen.

Zufrieden zeigt sich der SPD-Stadtverordnete für Holten mit dem Verlauf des jüngsten Auftaktforums für die künftige Gestaltung des Stadtteils. „Das beteiligte Planungsbüro hat einen guten Job gemacht. Den Menschen wurde das Gefühl vermittelt: Jetzt könnte in Holten wirklich was passieren“, wird Brodrick in einer aktuellen SPD-Mitteilung zitiert.

Sei es die Umgestaltung des Marktplatzes oder auch die Parkplatzsituation im Stadtteil: „Die Bürger bringen sich ein“, hat der Stadtverordnete erfahren, der sich allerdings noch mehr Engagement vor allem seitens der jüngeren Einwohnerinnen und Einwohner wünscht.

„Gerade junge Familien sollten sich noch viel mehr einbringen“

„Die Beteiligung muss breiter werden, die Verwaltung sollte noch mehr für den Prozess werben im Stadtteil“, erklärt Helmut Brodrick, der vor allem die junge Generation angesprochen wissen will. „Gerade junge Familien sollten sich noch viel mehr einbringen, denn es geht ja um die Zukunft ihres Stadtteils, in dem sie noch lange und gut leben wollen.“

