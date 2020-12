SPD Oberhausen wirft Tunnel fürs Autobahnkreuz ins Rennen

Das Autobahnkreuz in Oberhausen. Die SPD in Sterkrade will dafür sorgen, dass die langen LKW-Schlangen dort bald der Vergangenheit angehören.

Oberhausen. Die SPD in Oberhausen-Sterkrade will beim Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen möglichst viel Natur erhalten. Dabei könnte ein Tunnel helfen.

Die SPD in Sterkrade fordert einen behutsamen Ausbau des Autobahnkreuzes Oberhausen und wirft noch einmal eine eigentlich längst verworfene Lösung ins Rennen: den Bau eines Tunnels. „Die langen LKW-Schlangen müssen endlich der Vergangenheit angehören“, fordert Hubert Cordes, Fraktionsvorsitzender der Sozialdemokraten in Sterkrade.

Die Tunnellösung, bisher als schwierig umsetzbar, zu teuer und auch nicht sonderlich umweltfreundlich verschrien, habe bei den bisherigen Planungen noch keine große Rolle gespielt. „Doch es gibt mittlerweile neue Informationen“, betont Cordes. „Eine Absenkung des Grundwasserspiegels, von der man früher ausgegangen ist, ist nicht zwingend gegeben“, sagt der langjährige Stadtverordnete.

Die Niederlande als Vorbild

Tunnellösungen für Autobahnabschnitte fänden sich etwa auch häufig in den Niederlanden. Cordes meint: „Wir müssen uns die Frage stellen: Was sind uns unsere Gesundheit und die Natur wert?“ Mit der Lösung, die nun für das Autobahnkreuz gefunden wird, werde man Jahrzehnte leben müssen.

Der Fraktionsvorsitzende setzt sich auch aus diesem Grund dafür ein, den Ausbau von Standstreifen und Ampelregelungen in die Überlegungen mit einzubeziehen, um die verkehrliche Situation nachhaltig zu verbessern. „Der Umbau des Autobahnkreuzes darf dabei aber so wenig wie möglich in die Natur eingreifen und muss den Menschen und auch die Natur so weit wie möglich schützen.“