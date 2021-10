SPD Oberhausen-West freut sich über junge Neu-Mitglieder

Die Aufwertung des Ruhrparks ist ein wichtiges Stadtteil-Thema der nächsten Jahre in Alstaden – auch für den SPD-Ortsverein.

Oberhausen. Gute Stimmung herrscht bei der SPD nach der gewonnenen Bundestagswahl. Das zeigt sich auch auf Ortsvereins-Ebene, etwa in Alstaden und Lirich.

Im Zuge der jüngsten Jahreshauptversammlung des SPD-Ortsvereins Oberhausen-West ist Alexis Heitmann als Vorsitzender des Ortsvereins wiedergewählt worden.

Das berichtet der Ortsverein in einer aktuellen Mitteilung. Knapp 90 Prozent der Mitglieder votierten danach für Alexis Heitmann. Der 40-Jährige leitet die SPD in Alstaden und Lirich seit Anfang 2020. Als Stellvertreterin wurde die Landtagsabgeordnete Sonja Bongers, als Stellvertreter Ralf Bohnes im Amt bestätigt.

„Junge Mitglieder wollen gleich kräftig mit anpacken“

Alexis Heitmann unterstreicht, dass es in den zurückliegenden anderthalb Jahren gelungen sei, insgesamt 15 neue Mitglieder für den Ortsverein zu gewinnen. „Richtig toll ist, dass viele der jungen Genossinnen und Genossen nicht nur eintreten wollen, sondern gleich kräftig anpacken und den Anspruch mitbringen, ihre Ideen in die politischen Prozesse einzubringen. Das tut uns allen absolut gut, denn naturgemäß hat eine 20-Jährige einen ganz anderen Blick auf die Dinge als ein 50-Jähriger!“

Im Amt bestätigt: Alexis Heitmann führt weiterhin den SPD-Ortsverein Oberhausen-West. Foto: SPD OV / PM

Im jüngsten Bundestagswahlkampf sei es dem SPD-Ortsverein gelungen, von der Bevölkerung im Stadtteil wahrgenommen zu werden. Dadurch sei es nach der Kommunalwahl ein weiteres Mal möglich gewesen, die Wahlergebnisse in Alstaden und Lirich zu steigern.

Mit Blick auf das erhoffte Ende der Corona-Pandemie wollen Heitmann und seine SPD-Mitstreiter in den nächsten Monaten wieder verstärkt den Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern suchen. „Corona hat unsere Arbeit stark eingeschränkt, auch wenn wir versucht haben, das bestmöglich auszugleichen, etwa durch den verstärkten Einsatz von Online-Formaten. Aber kein Onlinetool kann das direkte Gespräch ersetzen.“

Weitere Wahlen im Überblick

In den neuen Ortsvereinsvorstand wurden außerdem gewählt: Manfred Ecker und Jill Wasiak in der Schriftführung, Sascha Böhle und Michael Fendrich als Kassierer. Als Besitzerin bzw. Beisitzer arbeiten im Leitungsteam des Ortsvereins künftig Maximilian Aßenmacher, Gionatan De Castro, Dagmar Heitmann, Denise Horn, Sandra Jungmaier, Jutta Kluß, Michael Kreutz, Vincent Lindemann, Dietmar Look und Bülent Şahin.

