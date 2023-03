SPD Oberhausen sammelt Beschwerden nun über WhatsApp

Oberhausen. Die Oberhausener SPD-Fraktion möchte den Kontakt zu den Bürgern stärken. Wer etwas auf der Seele hat, kann dies nun auch über WhatsApp loswerden.

Was ärgert die Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen besonders? Welche Themen soll die Politik aufnehmen? Um Antworten auf diese Fragen zu erhalten, bietet die Oberhausener SPD ab sofort einen digitalen Mängelmelder an: Wer sich mit Lob oder Kritik an die Sozialdemokraten wenden möchte, muss dazu nicht die Fraktionsbüros im Rathaus aufsuchen, sondern kann über den Nachrichtendienst WhatsApp auf dem Smartphone Kontakt aufnehmen.

Die SPD wolle es den Menschen in der Stadt „so einfach wie möglich machen, mit uns in Kontakt zu treten“, erklärt Ratsfraktionschefin Sonja Bongers. „Auch wenn wir gewiss nicht in jedem Fall helfen können, ist es doch unser Anspruch, von den Sorgen der Oberhausenerinnen und Oberhausener zu erfahren und ihnen zu helfen, wo wir dies können.“

Nachrichten erreichen die Fraktion unter der Nummer 0157/53 41 94 78. Die Nachricht sollte möglichst die Kontaktdaten enthalten und nicht anonym verschickt werden.

