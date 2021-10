SPD: Oberhausen muss beim Hochwasserschutz nachlegen

Oberhausen. Hat Oberhausen bei der Flutkatastrophe nur Glück gehabt? Die SPD ist jedenfalls überzeugt, dass hier der Hochwasserschutz ausgebaut werden muss.

Die Oberhausener SPD ist nach der Flutkatastrophe von Juli im Ahrtal überzeugt, dass der Hochwasserschutz auch hier im Stadtgebiet ausgebaut werden muss. „Auch wenn sich die Lage bei uns bei Weitem nicht so katastrophal dargestellt hat, so hat sich doch gezeigt, dass wir beim Hochwasserschutz nachlegen müssen“, erklärt SPD-Umweltpolitiker Manfred Flore. „Es ist noch nicht im allgemeinen Bewusstsein angekommen, dass wir beim letzten Hochwasser auch recht viel Glück hatten.“

+++ Sie wollen mehr aus Oberhausen erfahren? Lesen Sie hier mehr Artikel und Reportagen oder abonnieren Sie die WAZ Oberhausen auf Facebook! +++

Die SPD-Fraktion hat deshalb beantragt, von der Stadtverwaltung über laufende Planungen zum Hochwasserschutz informiert zu werden. Der Bericht soll so weit wie möglich alle planerischen, organisatorischen und baulichen Aspekte erfassen. Aufgrund des Klimawandels sei schließlich in Zukunft zunehmend mit Starkregenereignissen zu rechnen. „Die Emschergenossenschaft zum Beispiel prüft derzeit am Unterlauf der Emscher hier in Oberhausen, ob die Deichhöhen ausreichend sind“, erläutert der umweltpolitische Sprecher der SPD.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen