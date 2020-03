Oberhausen Industriemuseum nutzt die Brückenschlag-Gelder

Im Gegensatz zu den städtischen Projekten schreitet die ebenfalls „Brückenschlag“-geförderte Umgestaltung des LVR-Industriemuseums in der Zinkfabrik Altenberg voran. Fast hundert interessierte Besucher ließen sich am vergangenen Wochenende unter dem Motto „Brücken schlagen“ in der E-Zentrale an der Hansastraße 20 über die Neuausrichtung des Museums informieren.

Der Rückbau der alten Dauerausstellung ist dort mittlerweile abgeschlossen. 2022, zwei Jahre später als anfangs vorgesehen, will das Museum wieder eröffnen.