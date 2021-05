SPD Oberhausen erinnert an Bezirksbürgermeister Josef Loege

Oberhausen. Josef Loege – dieser Name ist vielen Menschen in Oberhausen immer noch ein Begriff. Der SPD-Politiker starb vor zehn Jahren im Mai 2011.

Vor zehn Jahren, am 15. Mai 2011, ist der damalige Bezirksbürgermeister von Alt-Oberhausen, Josef Loege, an einem schweren Krebsleiden gestorben. An Loeges Grab auf dem Westfriedhof hat die Oberhausener SPD-Spitze jetzt an den leidenschaftlichen Kommunalpolitiker aus Lirich erinnert.

Josef Loege (SPD) starb im Mai 2011. Foto: SPD OB / PM

Josef Loege habe sich durch ein „ganz außergewöhnliches ehrenamtliches Engagement und seinen unermüdlichen persönlichen Einsatz“ ausgezeichnet und vieles in Oberhausen angestoßen und bewegt, heißt es in einer aktuellen Mitteilung der SPD.

Bleibende Verdienste

Dem Rat der Stadt gehörte Josef Loege seit 1988 an. Er war Vorsitzender des Sportausschusses und später Bezirksbürgermeister von Alt-Oberhausen. Bleibende Verdienste erwarb sich der ehemalige Karatekämpfer auch im Sportbereich und im Karneval. Seit 1997 war er als Präsident des Stadtsportbundes ein überaus durchsetzungsstarker Interessenvertreter der Oberhausener Sportvereine. 1995 übernahm er die Geschäftsführung des Hauptausschusses Groß-Oberhausener Karneval.

Bis zum Schluss präsent

Die SPD unterstreicht: „Ungebrochen von der Krankheit ist Josef Loege seinen zahlreichen Aufgaben und Verpflichtungen bis zum Schluss soweit nur irgend möglich nachgekommen.

