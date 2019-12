SPD Oberhausen enttäuscht über Erhalt der Straßenbaubeiträge

In der Diskussion um die zum Teil recht hohen Straßenausbaubeiträge für Hauseigentümer an die Kommunen hat sich die NRW-SPD-Fraktion in ihrer Oppositionszeit schon seit längerem dafür eingesetzt, diese Abgabenlast für renovierte Straßen komplett zu streichen. Ihre Forderung: Das Land sollte den Einnahmeausfall für Straßenverbesserungen vollständig übernehmen.

Die Oberhausener SPD-Landtagsabgeordneten Sonja Bongers und Stefan Zimkeit zeigten sich deshalb enttäuscht, dass der Landtag am Mittwoch in namentlicher Abstimmung das NRW-Kommunalabgabengesetz mit der Straßenausbaulast für zahlungspflichtige Hauseigentümer nur abgemildert hat. Der Landtag habe sich damit mehrheitlich gegen die Volksinitiative zur Abschaffung der Straßenbaubeiträge gestellt. Die Abstimmung in Düsseldorf ging denkbar knapp aus: Die Regierungskoalition CDU und FDP (100 Stimmen) gewann gegen die Stimmen der Oppositionsparteien SPD, Grünen und AfD (98).

SPD kritisiert Abstimmung der CDU-Landtagsfraktion

Die SPD weist daraufhin, dass der Oberhausener CDU-Landtagsabgeordnete und CDU-Kreisverbandschef Wilhelm Hausmann (CDU) für die Abmilderung der Straßenausbaubeiträge gestimmt hat – und eben nicht für deren Abschaffung. „Fast eine halbe Millionen Bürger haben die Volksinitiative unterstützt, darunter auch viele Menschen aus Oberhausen“, sagt Sonja Bongers. Doch leider missachte die CDU dieses Votum. Zimkeit bemängelt: „CDU und FDP haben stattdessen ein Bürokratiemonstrum beschlossen, das eine wirkliche Entlastung von den Sanierungsbeiträgen nur vorgaukelt. Auch künftig müssen die Anlieger hohe Summen bezahlen, und gleichzeitig entstehen den Stadtverwaltungen hohe Bürokratiekosten.“

CDU verteidigt Reform der Straßenausbaubeiträge

Hausmann hatte dagegen schon im August 2019 die Vorschläge der schwarz-gelben Landesregierung verteidigt: „Das Land stellt künftig über ein Förderprogramm den Kommunen jährlich 65 Millionen Euro im Haushalt bereit. Durch diese Förderung des Landes werden gleichzeitig die Beitragszahler entlastet und die Mindereinnahmen für die Kommunen durch diese Hilfen aufgefangen.“ Ein komplettes Aus der Straßenbaubeiträge für Hauseigentümer sei für die Staatskassen viel zu teuer.

Derzeit gibt es in Oberhausen heftigen Unmut von Hauseigentümern, die in Styrum an der Landwehr wohnen: Sie müssen recht plötzlich doppelt so hohe Straßensanierungsbeiträge zahlen wie zunächst von der Stadt angekündigt.