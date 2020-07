SPD: Land muss Schulsozialarbeiter finanzieren

Oberhausen. Ein guter Teil der wichtigen Schulsozialarbeiter-Stellen an Oberhausener Schulen steht auf der Kippe. Die SPD verlangt Lösungen.

Die Oberhausener SPD unterstützt die Forderung der Wohlfahrtsverbände ans Land, die Finanzierung der wichtigen Schulsozialarbeiterstellen endlich nachhaltig und dauerhaft zu regeln.

SPD-Oberbürgermeisterkandidat Thorsten Berg sowie die Landtagsabgeordneten Sonja Bongers und Stefan Zimkeit sind sehr besorgt, weil große Teile der Schulsozialarbeit in Oberhausen wegfallen könnten. „Das Land muss jetzt die Fortsetzung garantieren“, verlangt Berg angesichts der fehlenden Zusage, 14,5 Schulsozialarbeitsstellen weiter zu finanzieren.

Verträge zur Schulsozialarbeit bereits gekündigt

Deshalb habe die Stadt Oberhausen die Verträge mit den Wohlfahrtsverbänden gekündigt, deren Mitarbeiter in den Schulen beschäftigt sind. „24 Sozialarbeiterinnen und -arbeiter könnten deshalb zum Jahresende ihren Job verlieren“, befürchtet Thorsten Berg. „Für Schüler sowie Schulsozialarbeiter ist die Situation nicht hinnehmbar.“

Sonja Bongers kritisiert, dass der Personalschlüssel für die Schulsozialarbeit von jeher viel zu kurz greift. „In Oberhausen 14,5 Stellen auf 24 Fachkräfte zu verteilen, zeigt wie das Verständnis in der Landesregierung zur Förderung von jungen Menschen in NRW ist. Hier müsste gerade für Oberhausen und die Ruhrgebietskommunen deutlich mehr getan werden.“ Berg schlägt vor, notfalls den „wichtigen Baustein für Chancengleichheit“ aus der Stadtkasse „mindestens in bisherigem Umfang“ sicherzustellen, wenn sich „das Land dauerhaft querstellt“.