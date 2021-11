SPD fordert mehr Wohnungsbau und besseren Mieterschutz

Die SPD fordert den Bau von 100.000 neuen Wohnungen in NRW. Im Bild: Arbeiten an einem Neubaugebiet in Essen.

Oberhausen. Zu viele Menschen in Oberhausen sorgen sich aus Sicht der SPD um den bezahlbaren Wohnraum in der Stadt. Das sagen die drei Landtagsabgeordneten.

Mehr Investitionen in den Wohnungsbau fordern die drei Oberhausener SPD-Landtagsabgeordneten Sonja Bongers, Stefan Zimkeit und Frederick Cordes. „45,9 Prozent aller Bürgerinnen und Bürger in Oberhausen haben Sorge, dass sie künftig keinen für sie bezahlbaren Wohnraum mehr finden werden“, zitiert Ratsfraktionschefin Sonja Bongers aus einer von der SPD-Landtagsfraktion in Auftrag gegebenen Umfrage des Instituts Civey. Zimkeit fordert deshalb im Rahmen eines Landesinvestitionsprogramms den Bau von 100.000 neuen Wohnungen in NRW.

„Außerdem brauchen wir mehr öffentlichen Wohnungsbau durch kommunale und landeseigene Wohnungsbaugesellschaften“, wiederholt Zimkeit einen lang gehegten Wunsch der Sozialdemokraten. Die beiden Abgeordneten sehen sich durch die Umfrage-Ergebnisse bestärkt: Demnach stimmen 85 Prozent der Menschen in Oberhausen damit überein, dass NRW mehr für den sozialen Wohnungsbau tun müsse. Zudem würden sich 68,9 Prozent für einen stärkeren Mieterschutz aussprechen, um steigende Mieten zu verhindern.

„Die Menschen wollen eine Politik, die allen einen guten und bezahlbaren Wohnraum ermöglicht“, sagt der Abgeordnete Frederick Cordes. Er fordert, bundesrechtliche Möglichkeiten des Mieterschutzes auch in Oberhausen auszuschöpfen. Während in Bayern in 162 Kommunen Regelungen zu besonderem Mieterschutz gelten würden, seien es in NRW gerade einmal 18. „Die schwarz-gelbe Landesregierung hat den Mieterschutz ausgehebelt“, meint Cordes. „Das will die SPD-Fraktion im Landtag NRW ändern.“

