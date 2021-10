SPD fordert mehr Geld und Hilfe für Frauen in der Justiz

Oberhausen. Frauen, die im Bereich der Justiz arbeiten, verdienen zu wenig, glaubt die SPD. Außerdem fehlen Anreize, um mehr Frauen zu gewinnen.

Die SPD Oberhausen fordert mehr Unterstützung für Frauen in Justiz-Berufen. Denn in allen Bereichen der Justiz seien Frauen vertreten – ob als Mitarbeiterinnen, Richterinnen und Staatsanwältinnen oder an Hochschulen und in der Verwaltung. „Dennoch sind Frauen in vielen Führungsbereichen dort unterrepräsentiert. Das System der Justiz ist in vielerlei Hinsicht auf die Lebenssituationen von Männern ausgerichtet“, erklärt die Landtagsabgeordnete Sonja Bongers in einer aktuellen Pressemitteilung.

Bereits 2017 hätten SPD und Grüne begonnen, Frauen in der Justiz zu fördern. Die CDU-geführte Landesregierung habe das Programm allerdings auf Eis gelegt. „Die Regierung Laschet setzt auf Männer, das ist mehr als deutlich“, betont Bongers. Ein entscheidendes Kriterium für mehr Gleichstellung sei, dass das Personal, das Nachwuchsgewinnung betreibt, gleichermaßen von Frauen und Männer besetzt werde. „Frauen und Männer bringen unterschiedliche Blickwinkel auf einzustellendes Personal mit, was auch gerade für Frauen vorteilhaft sein kann. Gleiches gilt für die Beurteilungen für Beförderungen.“

Notwendig sei allerdings auch die Bereitstellung von familienfreundlichen Arbeitsplätzen, die Flexibilisierung von Arbeitszeitmodellen und die Möglichkeit des Führens in Teilzeit. Denn durch die Möglichkeit in Teilzeit oder Gleitzeit zu arbeiten, würde sich die Attraktivität von Arbeitsplätzen für Menschen mit Familienaufgaben erhöhen, glaubt die Landtagsabgeordnete.

SPD: Frauen sind nicht nur unterpräsentiert, sondern auch unterbezahlt

Als erschreckend empfindet Bongers, dass der Anteil der Frauen an juristischen Fakultäten viel zu gering ist. „Lediglich ein Drittel der Berufungen von Rechtsprofessoren gehen an Frauen. Es wurden aber nicht nur weniger Frauen berufen, sondern diese Frauen wurden durchschnittlich auch noch schlechter bezahlt.“

