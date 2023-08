SPD befürchtet städtische Einschnitte für Oberhausener

Sieht die Finanzpolitik des Landes kritisch: Sonja Bongers ist die Vorsitzende der SPD-Ratsfraktion in Oberhausen und zugleich Landtagsabgeordnete in Düsseldorf.

Oberhausen. Die schwarz-gelbe Landesregierung macht nach Ansicht der SPD einen schweren Fehler – und nimmt den NRW-Kommunen viel Geld weg.

Gleich zwei Mal will die schwarz-grüne Landesregierung nach Beobachtung der Oberhausener SPD-Ratsfraktion in den Topf der Gelder greifen, die eigentlich im Jahr 2024 an die knapp 400 Gemeinden und Städte in NRW verteilt werden sollen. Befürchtete Folge für die Oberhausener Bürger: Die Stadt muss den Service für sie einschränken.

Davon ist jedenfalls Manuel Prohl überzeugt, der finanzpolitische Sprecher der SPD-Ratsfraktion. Denn die Beträge, die das Land aus dem Gemeindefinanzierungstopf nehmen will, sind üppig: Nach dem Haushaltsplanentwurf 2024, so analysieren die Sozialdemokraten, kostet die vom Land vorgeschlagene Altschulden-Regelung die Kommunen 230 Millionen Euro. Denn vor allem durch Umverteilung von Finanzen zwischen den Kommunen will das Land die hohen Altschulden einiger Großstädte reduzieren – zusätzliches Geld will die Landesregierung nur in bescheidenem Umfang aus dem Landesetat selbst aufnehmen. Zudem will das Land nach Darstellung der SPD die neuen Klimaschutz-Investitionen ebenfalls damit finanzieren, dass eingeplante Zuschüsse an die Kommunen gesenkt werden: weniger Mittel für Schulen und den Sport.

SPD: Land nimmt den Städten fast 400 Millionen Euro weg

380 Millionen Euro werden also nach SPD-Rechnung im kommenden Jahr den NRW-Kommunen fehlen – „und das bei eingeplanten Steuermehreinnahmen des Landes von mehr als 3,3 Milliarden Euro und einer sich stetig zuspitzenden Finanzlage der Städte und Gemeinden“, ärgert sich die SPD-Fraktion. Die Ratsfraktionsvorsitzende und Landtagsabgeordnete Sonja Bongers: „Diese Politik ist inakzeptabel, das geht einzig und allein zu Lasten der Kommunen.“

Oberhausen hat derzeit über zwei Milliarden Euro an Schulden aufgehäuft, trotz einer einschneidenden Sparpolitik in den Jahren 2011 bis 2021 durch den NRW-Stärkungspakt. Die Pro-Kopf-Verschuldung lag Ende 2022 in Mülheim bei 9747 Euro, in Oberhausen bei 9454 Euro. Oberhausen befindet sich damit in der Ranking-Liste der am höchsten verschuldeten Städte in NRW auf den zweiten Platz.

