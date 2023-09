SPD Alstaden rügt Stadt: Politik beschließt, nichts passiert

Die SPD möchte das Parken an der Hiberniastraße in Alstaden neu regeln. Sie wirft der Verwaltung Tatenlosigkeit vor.

Oberhausen. Reagiert die Verwaltung nicht auf politische Beschlüsse der Bezirksvertretung? Diesen schweren Vorwurf erhebt der SPD-Ortsverein Oberhausen-West.

Der SPD-Ortsverein Oberhausen West, zu dem Alstaden und Lirich gehören, geht mit der Stadtverwaltung hart ins Gericht und bemängelt eine fehlende Umsetzung politischer Beschlüsse im Stadtteil.

Konkret geht es um einen Beschluss der Bezirksvertretung Alt-Oberhausen, die im September 2022 die Verwaltung nach einem entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion aufgefordert hat, die Zuständigkeit für die Reinigung und für die Beseitigung von Mängeln am wichtigen Verbindungsweg Pastorensteig in Alstaden zu prüfen.

Im Mai 2023 habe die Bezirksvertretung an diesen Beschluss erinnern müssen. Passiert sei vor Ort seither aber immer noch nichts, was umso unverständlicher sei, als dass die neu eingerichtete Umleitung für Fußgänger und Radfahrer im Zuge der Sperrung der Kewerstraße unmittelbar am westlichen Zugang zum Pastorensteig ende. Doch diese Stelle sei annähernd unpassierbar, da sie weitgehend zugewachsen sei, bemängeln die Sozialdemokraten aus dem Stadtteil.

„So verlieren die Menschen das Vertrauen in die lokale Politik“

„So geht das nicht!“, kritisiert der stellvertretende Bezirksbürgermeister Ralf Bohnes. „Wir sprechen gerade viel davon, dass Menschen das Vertrauen in Politik und Verwaltung verlieren. Als SPD-Fraktion in der Bezirksvertretung sind wir an einer guten Zusammenarbeit mit der Verwaltung interessiert. Wenn wir aber die Probleme in den Stadtteilen aufgreifen, entsprechende Beschlüsse auf den Weg bringen und dann über ein Jahr ganz einfach nichts passiert, dann gehen mir im Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern die Argumente aus.“

Ebenso sei bereits im Mai 2023 auf Vorschlag der SPD und gegen die Stimmen von Grünen und Linken beschlossen worden, die Parksituation in der benachbarten Hiberniastraße neu zu regeln und hier das Parken auf dem sehr breiten Bürgersteig zu gestatten. Auch an dieser Stelle sei, zum Leidwesen der Anwohnerinnen und Anwohner, seitdem nichts passiert, obwohl eine entsprechende Neuregelung aus Sicht der Alstadener Sozialdemokraten „mit sehr wenig Aufwand“ verbunden sei. „Gerade mit Blick auf den jetzt verstärkt auftretenden Umleitungsverkehr muss hier unverzüglich Abhilfe geschaffen werden,“ sagt Ralf Bohnes. „Wir werden ganz sicher nicht noch ein weiteres Jahr warten!“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen