Wer mit dem Auto unterwegs ist, braucht eine Versicherung. Zum 30. November eines Jahres kann man diese Versicherung in der Regel wechseln.

Oberhausen Die meisten Kfz-Versicherungen können bis zum 30. November gekündigt werden. Doch was gilt es zu beachten? Das raten Experten.

Jedes Jahr im Herbst machen sich viele Autofahrer Gedanken über ihre Kfz-Versicherungen. Denn in der Regel lassen sich diese Versicherungen zum 30. November eines Jahres kündigen. Mit dem Abschluss einer neuen Versicherung erhoffen sich viele Halter eine deutliche Ersparnis. Doch bei einem Wechsel gilt es einiges zu beachten.

Versicherungs- und Verbraucherexperten sind sich sicher: Die Beiträge für Auto- und Motorrad-Versicherungen werden 2024 teurer. Ein Anstieg um mindestens zehn Prozent gelte als ausgemacht, weil nach den Corona-Jahren die Unfallzahlen wieder steigen und die Inflation Reparaturen verteuert. Darauf weist die Oberhausener Verbraucherzentrale hin. Somit sei der 30. November ein wichtiger Stichtag für Versicherte, die ihre Ausgaben senken möchten oder müssen.

Durch einen Wechsel lassen sich teilweise mehrere hundert Euro pro Jahr sparen. Elke Weidenbach, Verbraucherzentrale NRW

„Durch einen Wechsel von der teuersten zur günstigsten Versicherung lassen sich teilweise mehrere hundert Euro pro Jahr sparen“, erklärt Elke Weidenbach, Versicherungsexpertin der Verbraucherzentrale NRW. „Wichtig ist jedoch, nicht nur auf den Preis zu schauen, sondern auch auf die versicherten Leistungen, sonst kann es im Schadensfall Ärger geben.“ Die wichtigsten Tipps in der Übersicht:

Wechsel der Kfz-Versicherung: Preise vergleichen und nachfragen

Eine Überprüfung des eigenen Kfz-Tarifs ist laut Verbraucherzentrale immer sinnvoll. Ein Wechsel könne sich vor allem nach vielen Jahren bei einem Versicherer lohnen. „Denn die Unternehmen werben vor allem um Neukund:innen – diese erhalten deutlich mehr Preisnachlässe“, heißt es von den Verbraucherschützern. Trotzdem lohne sich eine Nachfrage beim eigenen Anbieter. Eine Anfrage per Telefon oder Mail kann schon zu einem Rabatt oder einem günstigeren Tarif führen. >>> Weitere Verbrauchertipps: Energie sparen - Verbraucherzentrale gibt Tipps

Kfz-Versicherung wechseln: Wie finde ich einen neuen Vertrag?

Vergleichsportale im Internet erscheinen zwar praktisch, haben aber Nachteile. Denn Vergleichsportale leben von Provisionen der Anbieter und bieten oft keinen vollständigen Marktüberblick. Deshalb raten Experten, direkt die Internetseiten verschiedener Versicherungen aufzurufen. Um die Konditionen korrekt vergleichen zu können, sollte man Führerschein und Fahrzeugschein zur Hand haben, die letzte Beitragsrechnung des bisherigen Versicherers (mit Vertragsnummer) und den Kilometerstand des Fahrzeugs. Wichtig: Wenn zeitlich möglich, sollte eine Kündigung erst dann erfolgen, wenn der Vertrag vom neuen Versicherer bestätigt wurde. Wer ein Auto abmeldet, muss übrigens nichts tun. Der Versicherungsvertrag endet mit dem Tag der Abmeldung. Die Zulassungsstelle benachrichtigt den Versicherer. >>> Oberhausen: Immer mehr Fälle von Abzocke treffen Verbraucher

Kfz-Versicherungen: Prämien, Leistungen, Kosten

Viele Versicherungen locken Neukunden mit Prämien. Kunden sollten sich aber nicht blenden lassen. Wichtig sind immer auch die Leistungen der Versicherung. So sollte neben einer hohen Versicherungssumme von 50 oder besser 100 Millionen in der Haftpflichtversicherung die grobe Fahrlässigkeit im Kaskoschutz auf jeden Fall mitversichert werden. Soweit zeitlich noch möglich, sollten sich Wechselwillige von der bisherigen Versicherung unbedingt ihre Schadensfreiheitsklasse (SF-Klasse) schriftlich bestätigen lassen. >>> So kann man im Internet surfen, ohne alles preiszugeben

Wie kündige ich meine alte Kfz-Versicherung?

Die meisten Kfz-Versicherungsverträge orientieren sich am Kalenderjahr und enden am 31. Dezember. Eine Kündigung muss spätestens einen Monat vorher vorliegen, also zum 30. November. Ein formloses Schreiben reicht aus, mit der Angabe der Vertragsnummer, dem Fahrzeug, dem Kennzeichen und dem Datum der Kündigung.

Mehr zum Thema gibt es auf der Seite www.verbraucherzentrale.nrw/node/11490

