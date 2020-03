Sparkasse Oberhausen hilft bei Anträgen für Corona-Hilfen

Die Kreditanstalt KfW vergibt günstige Kredite, um Unternehmen in der Coronakrise zu unterstützen.

Oberhausen Die Coronakrise lässt Betriebe um ihre Existenz fürchten. Günstige Kredite sollen helfen. Die Sparkasse Oberhausen hilft bei der Antragstellung.

Um Unternehmen durch die für sie existenzbedrohende Zeit zu helfen, haben Bund und Land milliardenschwere Rettungsschirme angekündigt. Unter anderem soll es Programme der Kreditanstalt KfW geben,. Anträge für diese Programme können Betriebe ab kommender Woche, also ab dem 23. März, stellen. Die Stadtsparkasse Oberhausen bietet Unternehmen und Selbstständigen Hilfe an.

Ziel sei es, "eine wirtschaftliche Talfahrt in Oberhausen und der Region zu verhindern", heißt es in der Mitteilung der Sparkasse. Zunächst sind Anträge aus der ersten Phase des Hilfspakets über die Stadtsparkasse Oberhausen an die KfW möglich.Die KfW hat ihre bestehenden Programme für Liquiditätshilfen ausgeweitet, um Unternehmen den Zugang zu günstigen Krediten zu erleichtern.

In einer weiteren Phase führt die KfW zeitnah ein neues Sonderprogramm mit erhöhter Risikotoleranz ein. Auch für Selbständige und Freiberufler hat die Bundesregierung inzwischen ein Hilfsprogramm angekündigt. „Hier geht es um Kundengruppen, bei denen vor allem Zuschüsse wirksam sind und mit Krediten nur im Ausnahmefall geholfen werden kann“, so Sparkassen-Vorstandsmitglied Thomas Gäng.

Kontakt zur Stadtsparkasse Oberhausen: 0208-8341450.