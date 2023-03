Spardruck: Ruhrbischof Overbeck treibt die Ökumene voran

Oberhausen. Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck sieht die gemeinsame Arbeit von Katholiken und Protestanten als Chance, christlichen Glauben vor Ort zu leben.

Unter Druck wegbrechender Kircheneinnahmen empfiehlt Ruhrbischof Franz-Josef Overbeck eine stärkere Zusammenarbeit der katholischen mit den evangelischen Gemeinden. Weil die Kirchen immer leerer werden, soll die Ökumene vorangetrieben werden. „Ökumenische Kirchennutzungen sind keine Notlösungen, sondern sichtbares Zeichen wachsender Einheit zwischen den Konfessionen“, schreibt Overbeck in einem neuen Praxisleitfaden zur gemeinsamen Nutzung von Kirchen und Gemeindehäusern. Der programmatische Titel der 60-seitigen Broschüre kommt als Frage daher: „Und wenn wir alle zusammenziehen?“

Den Aufruf zu mehr Zusammenarbeit unterschreiben nicht nur die katholischen Bischöfe, sondern auch die evangelischen Landeskirchen in NRW. Mit dem Praxisleitfaden für alle Gemeinden wollen diese erreichen, dass die beiden großen christlichen Kirchen sich abstimmen, wie sie bei der Aufgabe pastoraler Immobilien und Neunutzung von Kirchen vorgehen.

Overbeck sieht gute Chancen, Gottesdienste vor Ort zu erhalten

„Suchen Sie bei anstehenden Veränderungen frühzeitig den Kontakt zu den Nachbargemeinden der jeweils anderen Konfessionen und stimmen Sie Ihre Planungen untereinander ab“, fordert Overbeck die Gemeinden auf. „Prüfen Sie, ob die gemeinsame Nutzung einer Kirche oder eines Gemeindehauses die Möglichkeit bietet, ökumenisch gemeinsam im Stadtteil präsent zu bleiben, Gottesdienste vor Ort zu feiern und kirchliche Angebote dezentral fortzuführen.“

Im Jahre 2021 sind allein in Oberhausen über 700 Katholikinnen und Katholiken aus der Kirche ausgetreten, nur noch 70.000 Menschen gehören der katholischen Kirche in Oberhausen an. Das Bistum selbst verlor im Jahre 2021 knapp 21.000 Mitglieder. Von 2010 bis 2021 sank die Zahl der Katholiken im Bistum Essen von 850.000 auf 700.000.

Der Praxisleitfaden ist nicht der erste Appell der beiden großen Kirchen an ihre Gemeinden, stärker zusammenzuarbeiten. 2017, im Jahr des Reformationsjubiläums, hatten mehrere Bistümer und Landeskirchen in NRW bereits Aufrufe veröffentlicht, die ein engeres ökumenisches Miteinander empfehlen.

Vor dem Hintergrund der laufenden Veränderungsprozesse in den Kirchen ist der Leitfaden „Und wenn wir alle zusammenziehen?“ nach Darstellung der Bistum-Pressestelle sechs Jahre später eine deutliche Konkretisierung. Neben der Online-Variante auf https://bistum.ruhr/230322leitfaden ist der Praxisleitfaden auch in einer gedruckten Version erhältlich, die kostenlos beim Referat Ökumene (E-Mail: oekumene@bistum-essen.de) im Bistum Essen bezogen werden kann.

