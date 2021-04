Sparda-Wettbewerb: Schulen können bis zu 6000 Euro gewinnen

Insgesamt unterstützt die Sparda-Bank 200 Schulen mit 400.000 Euro. Um einen Preis zu gewinnen, müssen sie bei einem Online-Wettbewerb teilnehmen. Das Foto zeigt die Sparda-Niederlassung in der Oberhausener Innenstadt.

Schulen in Oberhausen

Oberhausen. Oberhausener Schulen können beim neuen Online-Gewinnspiel der Sparda-Bank Geld kassieren – wenn sie ein sinnvolles digitales Projekt vorstellen.

Schulen in Oberhausen können bei einem Online-Gewinnspiel der Sparda-Bank Geldpreise in Höhe von bis zu 6000 Euro gewinnen. Um einen Preis zu bekommen, muss eine Schule auf der Website der Bank ein digitales Projekt vorstellen, das das Lernen für Schüler und Schülerinnen verbessern soll. Insgesamt vergibt die Bank 400.000 Euro. Dies teilte sie in einer Pressemitteilung mit.

Die Projekte können alle Bereiche des Schulalltags umfassen: Lernsoftware für den Unterricht, digitale Schul-AGs und virtuelle Abschlussfeiern sowie die digitale Ausstattung von Klassenräumen. Die Bank fördert durch das Gewinnspiel 200 Schulen. Der erste Platz erhält 6000, der Letzte 1000 Euro.

Online-Wettbewerb: Die Sparda-Bank unterstützt Schulen mit insgesamt 400.000 Euro

„Wir sehen, wie belastend die Situation für Schüler, Eltern und Lehrkräfte aktuell ist. Deshalb ist es uns ein großes Anliegen, ihnen eine Plattform dafür zu geben, ihre Bedürfnisse und Ideen öffentlich zu machen und sie über den Wettbewerb finanziell zu unterstützen“, sagt Dominik Kanders, Filialleiter der Sparda-Bank in Oberhausen.

Dominik Kanders, Filialleiter der Sparda-Bank in Oberhausen. Foto: Jörg Schimmel / FUNKE Foto Services

Es ist bereits die neunte Sparda-Spendenwahl, die der Gewinnsparverein der Sparda-Bank West organisiert. Der Wettbewerb steht unter dem Motto: „Gemeinsam digital wachsen und lernen“. Es können sich Schulfördervereine von Grund- und weiterführenden Schulen in Oberhausen und dem gesamten Geschäftsgebiet der Genossenschaftsbank bewerben.

Kanders ruft Schulen dazu auf, sich am Gewinnspiel zu beteiligen

Kanders ruft daher alle Schulen aus Oberhausen dazu auf, an der Sparda-Spendenwahl teilzunehmen. Zwischen dem 20. April und dem 20. Mai kann jeder Bürger für eines oder mehrere der Schulprojekte abstimmen. Im vergangenen Jahr haben fünf Schulen aus Oberhausen gewonnen.

Um Schulen aller Größenordnung eine faire Chance zu bieten, gibt es vier Bewerbungssparten: für sehr kleine, kleine, mittelgroße und große Schulen. In jeder Kategorie gibt es 50 Gewinner. Für welche Vorhaben die Schulen eine Auszeichnung erhalten, kann jeder, der sich dafür interessiert, online mitentscheiden.

Mehr Informationen unter: www.spardaspendenwahl.de.