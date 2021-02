„Soziale Arbeit“ berufsbegleitend in Oberhausen studieren

Oberhausen. Gemeinsames Angebot der FOM Hochschule und der Medikon Akademie am Max-Planck-Ring: Studierende lernen für sieben Semester mit Praxisnähe.

Um Menschen in schwierigen Lebenslagen zu helfen ist heute auch umfangreiches akademisches Wissen gefragt: Ein Studium ist Voraussetzung für anspruchsvolle Soziale Arbeit. In Oberhausen können sich Berufstätige, aber auch Studienanfänger ab sofort für den Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ einschreiben – eine Kooperation zwischen der Medikon Akademie am Max-Planck-Ring und der FOM Hochschule macht dies möglich.

Die Vorlesungen finden an zwei Tagen pro Woche statt, erstmaliger Studienstart ist im September 2021.„Bei der Sozialen Arbeit steht der Mensch im Vordergrund. Für uns ist es daher wichtig, dass diejenigen, die Soziale Arbeit studieren, auch die Anforderungen der täglichen Praxis schon während des Studiums kennenlernen“, so Michael Maryschka, seit 2009 bei Medikon zuständig für Soziale Arbeit. Medikon-Geschäftsführerin Alexandra Alkemper-Urban fügt hinzu: „Als Bildungsanbieter sind wir in der Region stark verwurzelt und deshalb freut es uns sehr, Studieninteressierten direkt in Oberhausen die Möglichkeit zu geben, Soziale Arbeit zu studieren.“

Bachelor-Abschluss und staatliche Anerkennung

Der Bachelor-Studiengang „Soziale Arbeit“ ist auf sieben Semester ausgelegt. Nach erfolgreichem Abschluss plus Praxisanteil sind Absolventen berechtigt, die Berufsbezeichnung „staatlich anerkannter Sozialpädagoge“ oder „staatlich anerkannter Sozialarbeiter“ zu führen. In Oberhausen werden die Vorlesungen im September montags und dienstags um 8.30 Uhr (bis 15.45 Uhr) in den Räumen der Medikon Akademie beginnen – und zum Teil auch virtuell stattfinden. An den übrigen Wochentagen arbeiten die Studierenden in ihrem Beruf oder in Langzeitpraktika.

In die wissenschaftliche Lehre werden sowohl Professoren der FOM als auch praxiserfahrene Lehrende der Medikon Akademie eingebunden. „Ebenso wie bei Medikon ist der enge Praxisbezug auch in unserer Hochschule fest verankert“, betont Dr. Harald Beschorner, Kanzler der FOM. Studienort wird die Medikon Akademie, Max-Planck-Ring 66a, sein. Die Geschäftsleitung der FOM in Oberhausen übernimmt Dagmar Schneider, die wissenschaftliche Studienleitung Prof. Dr. Christian Rüttgers.

Fragen zum Studienangebot beantwortet das Team der FOM Studienberatung telefonisch unter 0800 - 1959 595 oder per E-Mail an studienberatung@fom.de. Aufseiten Medikons steht Michael Maryschka telefonisch unter 0208 - 882 9920 oder per Mail an maryschka@medikon-oberhausen.de für Fragen zur Verfügung.

