Verkaufsoffener Sonntag: Diese Termine hat Oberhausen 2023

Oberhausen: An diesen Terminen 2023 ist das Sonntags-Shopping in der Stadt möglich.

Oberhausen. Die verkaufsoffenen Sonntage in Oberhausen sollen auch 2023 wieder viele Menschen in die Läden ziehen. Wir haben die Termine zusammengefasst.

Die Termine für verkaufsoffene Sonntage in Oberhausen 2023 .

in . Vier Sonntage stehen in Oberhausen bislang fest.

bislang fest. An welchem Datum diese sind und welche Feste parallel in Oberhausen stattfinden.

Einkaufen am Sonntag geht in der Regel nur an ausgewählten Tagen im Jahr. Auch in Oberhausen sind die verkaufsoffenen Sonntage im Zuge von Stadtfesten und Veranstaltungen. Besonders ist, dass an zwei Terminen das Centro Oberhausen geöffnet hat. Eine Übersicht:

Osterfelder Stadtfest

Im Zuge des beliebten Osterfelder Stadtfestes, das in diesem Jahr am 3. September stattfindet, ist wieder verkaufsoffen. In diesem Jahr geht die 36. Ausgabe des Festes in Regie der Werbegemeinschaft Osterfeld (Wego) über die Bühne. Tausende Besucherinnen und Besucher werden auch 2023 rund um Marktplatz und Gildenstraße erwartet.

Familienfest

Im Centro werden die Geschäfte am Sonntag, 1. Oktober, öffnen, wenn das Familienfest in der Neuen Mitte angesagt ist, das am 30. September und 1. Oktober jeweils in der Zeit von 12 bis 18 Uhr über die Bühne geht. Zu dieser Veranstaltung werden allein am Sonntag 30.000 bis 40.000 Gäste erwartet.

Freizeit- und Reisemesse

Weiterhin soll es am Sonntag, 5. November, einen verkaufsoffenen Tag in der Neuen Mitte geben. Dieses Sonntags-Shopping begleitet die Freizeit- und Reisemesse Ruhr (3. bis 5. November), auf der Aussteller aus dem Ruhrgebiet und vom Niederrhein ihre touristischen Angebote vorstellen.

Centro-Weihnachtsmarkt

Eröffnung des Centro-Weihnachtsmarktes mit dem Christkind. Foto: Kerstin Bögeholz / FFS

Ein weiterer verkaufsoffener Sonntag in der Neuen Mitte ist für den 10. Dezember geplant. Dieser Einkaufs-Sonntag begleitet den Centro-Weihnachtsmarkt, der vom 17. November bis 23. Dezember 2023 läuft. Zehntausende Besucherinnen und Besucher wollen wieder die festliche Atmosphäre genießen.

Diese verkaufsoffenen Sonntage gab es 2023 schon in Oberhausen

Frühlingsfest in Alt-Oberhausen

Der stadtweit erste verkaufsoffene Sonntag 2023 war am 26. März, als in Alt-Oberhausen das Frühlingsfest lief. Das CityO-Management stellte dazu wieder ein familienfreundliches Programm zusammen. Der seit 2002 traditionelle Jahrmarkt mit Gastromeile begann am Donnerstag, 23. März, und endete am verkaufsoffenen Sonntag, 26. März.

Kontingent von acht Shopping-Sonntagen

Mit diesen fünf Shopping-Sonntagen in Oberhausen ist das Kontingent noch nicht ausgeschöpft. Bis zu acht offene Sonn- und Feiertage pro Jahr und Stadt sind laut Gesetz möglich, wenn hierfür ein öffentliches Interesse besteht.

