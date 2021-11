Sonnenuhr im Puerto-Morazan-Park wurde wieder zerstört

Oberhausen. Die Sonnenuhr im Puerto-Morazan-Park ist wieder zum Ziel von Vandalen geworden. Das ist schon öfter passiert, zum Ärger aller Stadtteilbewohner.

Vandalismus im Puerto-Morazan-Park im Oberhausener Stadtteil Dümpten: Die Sonnenuhr im dortigen Grün-Areal ist wieder mutwillig zerstört worden.

Das berichtet Kurt-Dieter Jünger in einer aktuellen Mail an die Redaktion. „Leider musste ich nach meinem Urlaub feststellen, dass das Denkmal mit Sonnenuhr böswillig und mit roher Gewalt jetzt bereits zum vierten Mal zerstört worden ist“, schreibt der Oberhausener.

Zeugen gesucht

Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung sei bei der Polizei gestellt worden. „Mir bleiben derartige Taten völlig unverständlich, weil gerade im öffentlichen Raum unser aller Eigentum der Allgemeinheit Freude bereiten soll“, so Kurt-Dieter Jünger. Wer Zeuge sei oder Hinweise auf die Täter habe, könne sich bei der Polizei melden: „.Eine Belohnung in Höhe von 500 Euro für die Ermittlung der Täter spende ich der Fasia-Jansen-Schule, Standort Schönefeld“, so der Oberhausener.

