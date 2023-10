Sonne, 25 Grad: Doch Schmalhaus serviert plötzlich Wintereis

Die Eiszeit endet: Der feste Schmalhaus-Standort am Sterkrader Tor in Oberhausen öffnet nur noch bis zum Sonntag, 8. Oktober 2023. Die seltenen Wintersorten serviert der Budenchef aber trotz der Sommer-Temperaturen.

Oberhausen. Gebrannte Mandeln, Butterkeks, Marzipan: Der Schmalhaus-Eiswagen wollte in Oberhausen seltene Eissorten erst bei Kälte verkaufen. Eigentlich.

Normalerweise gastiert der Kult-Eiswagen von Schmalhaus aus Oberhausen auf den Kirmesplätzen. Doch seit knapp zwei Monaten hat die Kalorienhütte einen festen Standort vor dem Sterkrader Tor. Das sahnige Kirmeseis steht wie gewohnt fest im Programm. Auch Erdbeere, Nuss oder Schokolade sind bei der kalten Süßigkeit bekannt.

Doch gerade die Sondersorten sind bei Eisfans beliebt, weil es sie in Oberhausen nur selten zu kaufen gibt - von den Geschmacksrichtungen Gebrannten Mandeln über Zimt bis Spekulatius.

Darum war im Juli auch der Wirbel groß als Schmalhaus-Chef Kristoffer Krenz für das lange Gastspiel in Sterkrade die winterlich angehauchten Geschmacksrichtungen angekündigte. „Wir verkaufen die Wintersorten sobald es kälter wird. Die Geschmacksrichtungen passen zur Jahreszeit.“

Oberhausen: Trotz Sonne und Wärme, Schausteller lässt sich erweichen

Doch der Blick aufs Thermometer erinnert am Montag weniger an den Herbst, sondern eher an den Spätsommer: 25 Grad und Sonne. Das Problem: Das Gastspiel vor dem Sterkrader Tor endet bereits am kommenden Sonntag, 8. Oktober, weil sich der Schausteller dann für die Winterveranstaltungen rüstet. Frostige Aussichten also für Wintereis-Fans?

Der Schausteller hat auf Nachfrage ein Einsehen. „Wir wurden über unsere Social-Media-Kanäle von den Kunden geradezu mit Anfragen überschüttet“, sagt Kristoffer Krenz. Darum lässt sich der Eiswagen-Chef erweichen und verspricht in Sterkrade ab Montag, 2. Oktober, bis Sonntag, 8. Oktober, täglich zwei der begehrten Wintereis-Sorten.

Oberhausen: Schmalhaus-Chef verspricht täglich zwei Wintereis-Sorten

Das liest sich dann wie folgt: Montag gibt es Marzipan und Karamell, Dienstag folgen Gebrannte Mandeln und Butterkeks, Mittwoch landen Zimt und Weiße Schokolade im Becher, Donnerstag geht es mit Marzipan und Spekulatius weiter. Der Freitag gehört Gebrannten Mandeln und Apfelkuchen. Samstag schmelzen Zimt und Butterkeks und zum Finale am Sonntag sind es Marzipan und Spekulatius.

Die Eisportionen kosten zwischen 2 und 5 Euro. Der Preis, so der Budenbesitzer, sei stabil geblieben. Öffnungszeiten: Montag bis Samstag 11 bis 20 Uhr. Sonntag 12 bis 18 Uhr.

Zuletzt konnten Wintereis-Anhänger die Schlabberportionen im vergangenen Jahr beim Nikolausmarkt im Schmachtendorf schlemmen. Auch beim Weihnachtsmarkt im Centro Oberhausen servierte der Oberhausener Schausteller seine Eigenkreationen vor vier Jahren neben dem Riesenrad von Oscar Bruch junior.

