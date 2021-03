Sonja Bongers (SPD) fordert mehr Sicherheit für Künstler

Das Ebertbad bei der Aktion "Night of Light" im Sommer 2020. Bei dieser Aktion machte die Veranstaltungsbranche bundesweit auf sich aufmerksam.

Oberhausen. Viele Künstler seien in einer Existenzkrise. SPD-Landtagsabgeordnete Bongers fordert schnelle Hilfen und den Abbau bürokratischer Hürden.

SPD-Landtagabgeordnete Sonja Bongers unterstützt das Anliegen vieler Künstler und Publizisten, in der Künstlersozialkasse (KSK) besser in der Corona-Krise abgesichert zu werden. „Den meisten steht das Wasser bis zum Hals. Umsatzeinbrüche von bis zu 90 Prozent in manchen Branchen. Und wir müssen uns eins klar machen, eine Gesellschaft wie die unsere braucht Kreativität und Ideen.“

Bongers fordert die Politik zur Reaktion auf. Sie soll der Branche unter die Arme greifen. „Es kann nicht sein, dass Mitglieder der Künstlersozialkasse dadurch, dass sie einen Brotjob annehmen, aus der KSK fliegen und damit ihr Künstlerdasein formal beenden. Hier müssen jetzt vernünftige Lösungen her, die den Betroffenen dienen. Das können spezielle Fördertöpfe sein und der Abbau von bürokratischen Hürden in Bezug zum Verblieb in der KSK“, sagt die SPD-Politikerin.