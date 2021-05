Sonja Bongers (SPD): Betriebe mit Tarifvertrag bevorzugen

Sonja Bongers ist SPD-Landtagsabgeordnete in Düsseldorf und Fraktionsvorsitzende im Oberhausener Stadtrat.

Oberhausen. Die SPD-Landtagsabgeordnete und Fraktionschefin im Oberhausener Stadtrat Sonja Bongers sorgt sich um die soziale Schieflage der Gesellschaft.

Große Armut, soziale Schieflage, gesellschaftliche Spaltung: Aus Sicht der Oberhausener SPD-Landtagsabgeordneten Sonja Bongers steht das Land NRW, steht die Stadt Oberhausen, vor großen Herausforderungen. Das Land müsse „endlich dagegen steuern“, sagt die Sozialdemokratin.

Grund für die erneute Forderung ist der Sozialbericht 2020, der laut Bongers „das Problem der manifestierten Armut“ verdeutlicht. Vor allem die unterschiedlichen Einkommen, die schlechten Chancen von Geringqualifizierten auf dem Arbeitsmarkt und die weitere Abkoppelung von Frauen von gerechten Löhnen seien besorgniserregend.

+++ Sind Sie speziell an Corona-Nachrichten aus Oberhausen und der Region interessiert? Dann können Sie hier unseren morgendlichen und kostenlosen Newsletter abonnieren! +++

„Niemand will abgehängt werden, aber wir lassen solche Entwicklungen trotzdem immer noch zu, und tun uns als Politik schwer damit, endlich Lösungen zu schaffen“, meint Bongers. Sie prangert zudem eine zunehmende Tarifflucht an, von der vor allem die Niedriglohn-Branchen betroffen seien. „Wir brauchen viel mehr Tarifverträge in allen Branchen.“

Bongers stellt sich damit hinter die Forderungen des Deutschen Gewerkschaftsbundes (DGB). Aus dessen Niedriglohnreport gehe hervor, dass 2018 rund 31 Prozent der Beschäftigten in NRW ohne Tarifvertrag und zu einem Niedriglohn arbeiten. Nur elf Prozent hätten in diesen Branchen einen Tarifvertrag. Die Tarifbindung sei seit Jahren rückläufig.

SPD: Allgemeinheit muss Verwerfungen der Unternehmen bezahlen

„Das Arbeiten ohne vernünftigen Lohn und soziale Absicherung belastet auf Dauer die Menschen und damit die Gesellschaft“, sagt Bongers. „Menschen hangeln sich unter widrigsten Umständen durch das Leben und die Unternehmen generieren Gewinne damit, dass sie ihre Leute nicht vernünftig bezahlen und darauf setzen, dass diese Menschen später ihre Rente aufstocken. Schlussendlich muss die Allgemeinheit diese Verwerfungen bezahlen.“

Die Landtagsabgeordnete schlägt vor, Unternehmen, die sich an Tarifverträge halten, zu belohnen, indem sie etwa bei der Vergabe öffentlicher Aufträge bevorzugt werden. „Wer seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht anständig bezahlt, sollte nicht noch durch den Staat unterstützt werden.“

Jeden Morgen aktuelle Corona-Zahlen für Oberhausen: Hier kostenlos für den WAZ-Corona-Alert für Oberhausen anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen