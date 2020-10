Sonja Bongers führt auch neue Oberhausener SPD-Ratsfraktion

Oberhausen. Mit einem guten Ergebnis ist Sonja Bongers von der neuen 19-köpfigen Oberhausener Ratsfraktion zu ihrer Vorsitzenden gewählt worden.

Sechs Stunden lang hat die neue Oberhausener SPD-Ratsfraktion mit ihren 19 Mitgliedern in der Stadthalle am Sonntag getagt, um erste personelle und strukturelle Weichen zu stellen. Elf der 19 SPD-Ratspolitiker sind erstmals in den Rat gewählt worden. Das sind vier Mandate weniger als im alten Rat.

Erstmals zum Stellvertreter der Ratsfraktion wurde der Osterfelder Bezirksbürgermeister Thomas Krey gewählt. Foto: Tamara Ramos / FUNKE Foto Services

Die seit Sommer 2019 als Fraktionsvorsitzende amtierende Rechtsanwältin Sonja Bongers wurde bei 18 anwesenden Ratspolitikern mit 15 Ja-Stimmen und drei Enthaltungen wiedergewählt. Stellvertreterin wurde Silke Jacobs (zwölf Ja, drei Nein, drei Enthaltungen), Stellvertreter wurde Thomas Krey (15 Ja, zwei Nein, eine Enthaltung).

Als Kandidat für den ehrenamtlichen Posten des zweiten Bürgermeisters der Stadt schlägt die SPD-Fraktion ihren erfahrenen Ratsherrn Manfred Flore vor.

Die Fraktion nutzte ihr erstes großes Treffen vor allem, um ein kleines Seminar über die Möglichkeiten und die Arbeit von Ratspolitikern abzuhalten. „Wir haben ja viele neue Ratsmitglieder in der Fraktion, die die Ratsarbeit erst kennenlernen müssen“, sagte Bongers nach ihrer Wahl der Redaktion. „Wir nutzen nun die Chance der vielen neuen Köpfe, einen Neuanfang der Fraktion zu starten: Wir werden Dinge verändern und ausprobieren.“

Zum Fraktionsvorstand gehören auch sechs Beisitzer: Gewählt wurden Dagmar Heitmann, Claudia Salwik, Silke Wilts, Axel Scherer, Bülent Sahin und Jörg Schröer. Die konstituierende Sitzung des Oberhausener Stadtrats ist am Montag, 16. November.