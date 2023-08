Sommerfest mit Live-Musik lockt am 12. August nach Biefang

Oberhausen. In Biefang ist Mitte August Sommerfest angesagt. Sly Krasicki und ihre Mitstreiter laden dazu ein. Das Programm bietet Live-Musik und Spielspaß.

Friseurmeisterin Sly Krasicki hat den gemeinnützigen Kunst- und Kulturverein Schacht 09 mit Mitstreitern gegründet, um unbekannteren Künstlern eine Bühne zu geben und um den Stadtteil Biefang zu beleben. Ganz in diesem Sinne startet nun am Samstag, 12. August, ein großes Sommerfest an der Dienststraße 22a in Biefang – dort, wo das Friseurgeschäft Slys Zechenschnitt präsent ist.

Die bunte Open-Air-Veranstaltung läuft in der Zeit von 15 bis 22 Uhr. Der Eintritt ist frei. Slys Sommerfest bietet jede Menge Livemusik sowie Speisen und Getränke, ergänzt um eine Hüpfburg für die Kinder unter den hoffentlich wieder zahlreichen Gästen.

Viele Hits, gute Unterhaltung an der Dienststraße in Biefang

In diesem Jahr live auf der Bühne: Jay Bee mit Schlagern und Rockmusik von den 1970er Jahren bis heute; singend durchs Programm führt Simon Krebs mit Elvis & Evergreens; Chriss Martin, der sympathische Schlagersänger aus dem Pott, serviert ebenfalls seine Songs. Auch in diesem Jahr unterstützt die Stadtsparkasse Oberhausen das Event.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen