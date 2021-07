Sommerferienstart: Dach der Oberhausener Gesamtschule brennt

Die Heinrich-Böll-Gesamtschule in Schmachtendorf.

Oberhausen. Der Rauch war von weitem zu sehen, Bürger alarmierten schnell die Oberhausener Feuerwehr – denn das Dach der Gesamtschule im Norden brannte.

Wenn Nachbarn und Spaziergänger nicht so aufmerksam gewesen wären, dann hätte das bekannte Gebäude der Heinrich-Böll-Gesamtschule im Oberhausener Norden zu Beginn der Sommerferien komplett abbrennen können.

Am Montagnachmittag ist aber noch gerade rechtzeitig die Feuerwehr von Bürgern angerufen worden, die um 15.55 Uhr die 112 wählten, als sie Rauch über dem Dach der Gesamtschule an der Schmachtendorfer Straße 165 gesehen hatten. Sofort rückten mehrere Einheiten der Berufsfeuerwehr aus – sie fuhren das Schulgebäude von der Oranienstraße an.

Mit Hilfe ihrer Leitern gelangten die Brandbekämpfer auf das Dach der Schmachtendorfer Gesamtschule und entdeckten, dass dort Teile einer Lichtkuppel brannten. Nur die schnelle Bekämpfung des Feuers verhinderte nach Angaben der Feuerwehr ein weiteres Ausbreiten der Flammen – mit möglicherweise verheerenden Folgen.

Brandursache noch unklar

Warum überhaupt dieser Brand ausbrach, ist den Fachleuten so kurze Zeit nach dem Ereignis noch völlig unklar. Die Feuerwehr schaltete wie üblich die Polizei ein, die nun dafür verantwortlich ist, herauszufinden, ob das Feuer absichtlich gelegt worden ist, Leichtsinnigkeit im Spiel war oder ein technischer Schaden vorlag, der den Brand auslöste.

