Die Kinderbibliothek im Bert-Brecht-Haus bietet eine große Auswahl an Büchern an.

Familie Sommerferien in Oberhausen: Das bieten die Bibliotheken an

Oberhausen. In den Ferien startet in Oberhausen wieder der Sommerleseclub. Für junge Bücherfans gibt es in drei Büchereien der Stadt viel zu entdecken.

Die Sommerferien stehen kurz bevor: Damit in den sechs Wochen keine Langeweile aufkommt, startet Oberhausen in diesem Jahr wieder den Sommerleseclub. Junge Bücherfans können mit einem Logbuch Stempel sammeln und bekommen dafür am Ende eine Urkunde. Die Teilnahme ist auch im Team möglich. Die Auftaktveranstaltung ist am 19. Juni in der Stadtteilbibliothek Sterkrade. Die Anmeldephase läuft ab Montag, 12. Juni.

Sie interessieren sich für Familien-Nachrichten aus dem Ruhrgebiet? Dann melden Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter an: Hier geht’s zur Anmeldung

Die Stadtbibliothek Oberhausen bietet auch außerhalb der Ferien ein vielfältiges Angebot. Neben Klassikern wie „Was ist was“-Büchern oder „Gregs Tagebuch“ können auch moderne Spiele ausgeliehen werden. In den Ferien wird das Programm durch den Sommerleseclub erweitert: Jedes Buch oder Hörbuch aus dem gesamten Bibliotheksbestand wird freigegeben.

Teilnehmen kann, wer einen gültigen Bibliotheksausweis besitzt. Für Kinder ist dieser bis zum 18. Lebensjahr kostenlos und für Erwachsene in dieser Zeit auch.

Die Anmeldungen für den Sommerleseclub sind ab dem 12. Juni hier möglich:

Zentralbibliothek (Bert-Brecht-Bildungszentrum), Langemarkstraße 19-21

Bibliothek Sterkrade, Wilhelmstraße 9

Bibliothek Osterfeld, Kirchstraße 10

Der Sommerleseclub läuft bis zum 11. August. Die ausgefüllten Logbücher müssen in der Bibliothek wieder abgegeben werden. Die Zertifikate – mit einer Einladung für die Abschlussparty in der Lichtburg – bekommen die erfolgreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach den Sommerferien in ihrer Bibliothek ausgehändigt.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen