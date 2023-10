Solidarität mit Israel: Stadt Oberhausen setzt Zeichen

Oberhausen. Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz reagiert fassungslos auf die Bilder aus Israel. Die Stadt setzt deshalb ein Zeichen der Solidarität.

Oberhausens Oberbürgermeister Daniel Schranz reagiert tief betroffen auf den Überfall der Hamas auf Israel. „Die furchtbaren Bilder, die seitdem um die Welt gehen, machen uns fassungslos“, wird das Stadtoberhaupt (CDU) in einer aktuellen Mitteilung der Stadt zitiert. „Noch in diesen Sommerferien waren Oberhausener Jugendliche im Rahmen unseres Jugendaustausches Multi in Jerusalem, das nun ebenfalls von der Hamas mit Raketen beschossen wurde.“ Die Stadt setzt angesichts der verbrecherischen Anschläge der Hamas ein Zeichen der Solidarität: Schranz hat die Flagge Israels auf dem Rathausdach aufziehen und auf halbmast setzen lassen.

„Wir sind in Gedanken bei all unseren Freundinnen und Freunden in Israel, denen wir uns unter anderem über den Austausch unserer Jugendbegegnung Multi mit Jerusalem sehr verbunden wissen“, sagt Schranz. „Ihnen und den Mitgliedern der jüdischen Gemeinden, die bei uns in Oberhausen in Trauer und Sorge sind, gelten unser Mitgefühl und unsere Anteilnahme.“

Oberbürgermeister Schranz schreibt Brief an Bürgermeister von Jerusalem

Schranz hat einen Brief an Mosche Lion, den Bürgermeister von Jerusalem geschrieben und darin die Solidarität mit den Menschen in Israel zum Ausdruck gebracht. Seit Ende der 1970er Jahre ist Jerusalem über den Jugendaustausch freundschaftlich mit Oberhausen verbunden. Zudem betonte Schranz in zwei Schreiben an die jüdische Gemeinde Duisburg, Mülheim, Oberhausen und die liberale jüdische Gemeinde Perusch, dass die Stadt gerade in dieser furchtbaren Situation fest an ihrer Seite stehe. Die Polizei hat die Präsenz vor der Gemeinde Perusch am Friedensplatz erhöht.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen