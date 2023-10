Solidarische Landwirtschaft produziert preiswertes Gemüse

Alena Schüren und Oskar Liebisch vom Projekt „Solidarische Landwirtschaft“ gucken sich im August 2022 auf dem Feld in Mülheim Mintard den Grünkohl an. Das Konzept soll auch Oberhausener überzeugen.

Oberhausen. Die Solidarische Landwirtschaft Mülheim sucht jetzt Mitstreiter in Oberhausen. Ziel des Vereins: Gesundes Gemüse für alle. So funktioniert’s.

Die Solidarische Landwirtschaft in Mülheim wächst und stößt in der kompletten Region auf ein reges Interesse. Für das nächste Erntejahr sind noch 180 Ernteanteile zu vergeben – auch Oberhausenerinnen und Oberhausener können mitmachen. Aber Achtung: Um eine Anmeldung bis Ende Oktober unter https://solawi-mh.de/anteil2024 wird gebeten.

In der Solidarischen Landwirtschaft Mülheim (kurz „Solawi“) finanziert eine Gruppe von Menschen einen Landwirtschaftsbetrieb mit einem festen monatlichen Beitrag. Dieser wird auf der Beitragsrunde festgelegt, die für das kommende Erntejahr schon am 12. November stattfindet. Die Mitglieder erhalten wöchentlich einen Ernteanteil frisches Gemüse von zwei Mülheimer Äckern. So können alle Kosten zu Jahresbeginn gedeckt und faire Löhne gezahlt werden.

Sozialer Ausgleich ermöglicht hochwertige Lebensmittel für jeden Geldbeutel

Zudem kann bei der Wahl der Anbaumethoden auf besonders bodenschonende Methoden zurückgegriffen werden, die unter dem sonst üblichen Marktdruck nicht möglich wären. Zum solidarischen Konzept gehört, dass kein fester Preis verlangt wird. Stattdessen wird ein Richtwert kalkuliert, der die Kosten deckt. Die Ernteanteilnehmenden haben auf der Beitragsrunde die Möglichkeit, sich auf einen Beitrag festzulegen, der ihren finanziellen Möglichkeiten entspricht. Durch diesen sozialen Lastenausgleich ist es möglich, dass gute Lebensmittel für alle Geldbeutel finanzierbar bleiben. Der Richtwert lag in diesem Jahr bei knapp 119 Euro monatlich.

Zudem leisten die Ernteanteilnehmenden Helfer- bzw. Helferinnenstunden. In diesem Jahr waren es im Schnitt eine Stunde pro Monat pro Anteil. Dafür bekommen die Anteilnehmenden dann über das Jahr ca. 50 unterschiedliche Gemüsesorten auf den Teller, die sie sich jede Woche abholen können (Solidarische Landwirtschaft Mülheim e.V., Mintarder Str. 258, 45481 Mülheim an der Ruhr).

Um mit Interessierten ins Gespräch zu kommen, werden Infoveranstaltungen angeboten. Der Infotermin in Oberhausen-Alstaden findet am Sonntag, 29. Oktober, um 15 Uhr im Vereinsheim des Paddelvereins Wasserbummler 1932 an der Behrenstr. 111 statt. Weitere Informationen unter: info@solawi-mh.de

