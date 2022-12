Solarmodule für Balkon: Stadt Oberhausen verlost Geräte

Die Module können an der Balkonbrüstung installiert werden und versorgen über eine Steckdose den Haushalt mit grünem Strom.

Oberhausen. Solar-Steckmodule werden am Balkon angebracht und produzieren grünen Strom für zu Hause. So kann man in Oberhausen die beliebten Geräte gewinnen.

Kleine Photovoltaik-Module, die Privatleute am Balkon anbringen und damit Sonnenenergie für zu Hause produzieren können, finden derzeit reißenden Absatz. Im Mai dieses Jahres hatte die Stadt einen kleinen Fördertopf für den Kauf solcher Module zur Verfügung gestellt, der innerhalb weniger Stunden leer war. Nun die nächste Aktion: Die Stadt verlost weitere Solarstecker.

Die „Solar-Tombola“ startet in den Innovation-City-Quartieren Alstaden-West und Osterfeld-Mitte/Vondern. So funktioniert’s: Im Stadtteilbüro Osterfeld (Gildenstraße 20) und im Sanierungsbüro Alstaden-West (Bebelstraße 234) steht ab sofort jeweils ein großes Bonbon-Glas im Fenster. Doch wie viele sind es genau? Wer einen Tipp abgeben möchte, kann diesen in einem Online-Formular auf www.innovationcity-oberhausen.de eintragen oder schriftlich beziehungsweise über einen QR-Code auf dem Teilnahmeformular, das im jeweiligen Büro ausliegt. Einsendeschluss ist der 20. Dezember, 10 Uhr.

Sie wollen keine Nachrichten aus Oberhausen verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen abendlichen Newsletter: Hier geht’s zur Newsletter-Anmeldung

Sie möchten mehr Nachrichten und Geschichten aus Oberhausen lesen? Hier geht’s zur WAZ-Stadtseite Oberhausen

Die WAZ Oberhausen finden Sie auch auf Facebook: Hier geht’s zur Facebookseite

Wer den richtigen Tipp abgibt, hat gute Chancen, eines der insgesamt 20 Module (zehn je Quartier) zu gewinnen. Bei mehr als zehn richtigen Tipps pro Quartier entscheidet das Los, bei weniger richtigen Tipps gehen die Module an die Teilnehmer, die am nächsten dran sind.

Die Module können an der Balkonbrüstung installiert werden und versorgen über eine Steckdose den Haushalt mit grünem Strom. Die Gewinnerinnen und Gewinner erhalten auf Wunsch dazu eine fachkundige Einführung durch Expertinnen und Experten der Verbraucherzentrale NRW.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Oberhausen