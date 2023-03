Rettungsdienst So will Oberhausen künftig mehr Notfallsanitäter gewinnen

Oberhausen / Mülheim. Der Rettungsdienst benötigt dringend gut ausgebildete Notfallsanitäter. Dafür haben Oberhausen und Mülheim ein Schulprojekt auf den Weg gebracht.

Künftig absolvieren die kommenden Notfallsanitäterinnen und -sanitäter den schulischen Teil ihrer Ausbildung an einer neuen Notfallsanitäterschule Mülheim-Oberhausen. Hierbei arbeiten die Feuerwehr Oberhausen und die Feuerwehr Mülheim eng zusammen.

Die Ausbildung in der Rettungsdienstschule Mülheim findet an derem dortigen Standort in der Parkstadt statt (ehemaliges Tengelmann-Gelände). Dazu haben die beiden Beigeordneten, Anja Franke aus Mülheim und Michael Jehn aus Oberhausen, jetzt den Kooperationsvertrag unterzeichnet. Die neue Schule sei ein wichtiger Baustein zum Ausbau eines leistungsstarken Rettungsdienstes in beiden Städten, sagt die Beigeordnete Anja Franke. „Und vor allem macht sie noch einmal deutlich, dass Mülheim und Oberhausen in wichtigen Belangen Hand in Hand gehen.“

Zu Jahresbeginn hatte sich bereits der Ordnungsausschuss in Oberhausen mit dem Projekt befasst und dafür grünes Licht gegeben. „Der wichtigste Weg, um solche Fachkräfte in Zukunft zu gewinnen, ist die eigene Ausbildung. Diese werden wir nun zur Stärkung unseres Rettungsdienstes in Oberhausen eigenständig sicherstellen“, sagt der Oberhausener Ordnungs- und Feuerwehr-Dezernent Michael Jehn.

Schulstandort mit Lehrsälen, Büros, Seminar- und Umkleideräumen

In der Rettungsdienstschule Mülheim sind nicht nur vier Lehrsäle, Büros, Seminar- und Umkleideräume, sondern auch ein großes Simulationszentrum für eine praxisnahe Ausbildung vorhanden. Jährlich sollen jeweils sechs bis neun Teilnehmer aus den beiden Feuerwehren mit der Ausbildung beginnen. Freie Lehrgangskapazitäten, die von den beiden Feuerwehren nicht benötigt werden, werden anderen Städten oder den Hilfsorganisationen angeboten.

Notfallsanitäter – ein anerkannter Lehrberuf mit dreijähriger Ausbildung

Die Rettungsdienstschule der Berufsfeuerwehr Mülheim hat im Januar bereits den zweiten Ausbildungsgang begonnen; hier sind neben Teilnehmern aus Mülheim und Oberhausen auch Angehörige der Feuerwehr Essen und des DRK Essen dabei. Der Rettungsdienst benötigt Notfallsanitäter/innen, um sie auf den Rettungswagen der Feuerwehren einzusetzen. Die Ausbildung ist ein anerkannter Lehrberuf und dauert drei Jahre.

