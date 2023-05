So wild feiert der Oberhausener Norden 2023 seine Schützen

Oberhausen. Nach der Corona-Pandemie drehen die Oberhausener Schützen im Norden wieder voll auf – und laden schon bald zur dreitägigen Party alle Bürger ein.

Darauf freuen sich nicht nur die Schützenbrüder und -schwestern im Oberhausener Norden und in Dinslaken, sondern alle Bürger, die nach der Pandemie zünftig feiern wollen. Gleich drei Tage lang machen die Barmingholtener Schützen bei ihrem Schützenfest Ende Mai Party - mit einem erstaunlich umfangreichen Live-Musik-Programm. Dabei geht es am Ende auch um die ernsthafte Frage: Wer folgt dem derzeit noch regierenden Königspaar Marco & Sabrina Appel des traditionsreichen Bürgerschützenvereins Barmingholten von 1913? Die Entscheidung wird erst am Pfingstmontag, 29. Mai 2023, während des Königsschießens fallen, das um 15 Uhr am Festzelt an der Sterkrader Straße 12a in Dinslaken direkt an der Oberhausener Stadtgrenze beginnt.

Erstmals Herzschlag-Partyband im großen Festzelt in Oberhausen-Barmingholten

Schon am Freitagnachmittag, 26. Mai 2023 geht es in Barmingholten los: Der Stadtteil wird mit Maien, Röschen und Fähnchen geschmückt. Am Samstag um 10 Uhr läutet der ökumenische Familiengottesdienst offiziell das dreitägige Fest auf dem Festplatz an der Sterkader Straße ein. Jeder kann dann beim ersten Preisschießen mitmachen – zwischen 11 bis 14 Uhr. Ab 20 Uhr steigt die erste Barmi-Party mit der Herzschlag-Partyband im großen Festzelt – die Truppe ist zum ersten Mal dabei. Der Eintritt beträgt 10 Euro an der Abendkasse. Fürs leibliche Wohl sorgt Festwirt Sam Terbeck, der König-Pilsener im Ausschank hat.

Auf das dreitägige Schützenfest Ende Mai im Oberhausener Norden freuen sich nicht nur die Schützenbrüder und -schwestern des traditionsreichen Bürgerschützenvereins Barmingholten 1913 im Oberhausener Norden und in Dinslaken. Foto: Michael Kampa / BSV Barmingholten

Der Pfingstsonntag beginnt um 10 Uhr mit dem Prinzenschießen und dem öffentlichen KK-Preisschießen für alle Bürger. Um 16 Uhr ziehen die Schützinnen und Schützen festlich durch Barmingholten, begleitet vom Spielmannszug der freiwilligen Feuerwehr Bottrop. Der Königsball eröffnet um 19.30 Uhr – die Band „Nightflames“ begleitet den Abend.

Der Pfingstmontag startet um 11 Uhr mit dem Antreten der Schützen zum Pfänderschießen. DJ Thommy Daniels legt die Musik während des Frühschoppens auf. Für die kleinen Gäste steht eine überdachte Hüpfburg, ein Popcornstand und Kinderschminken bereit. Das Königsschießen ist von 15 Uhr bis spätestens 17.30 Uhr angesetzt, denn um diese Zeit soll die Inthronisation des neuen Königspaares zelebriert werden. Anschließend wird noch einmal kräftig gefeiert, doch um 20 Uhr ist Schluss: Denn viele müssen am Dienstag wieder ihrem Beruf nachgehen.

