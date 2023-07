So viele Oberhausener starben bei schweren Verkehrsunfällen

Oberhausen. Die Oberhausener Polizei erfasste im vergangenen Jahr wieder mehr Verkehrsunfälle auf dem Stadtgebiet – einige mit verhängnisvollen Folgen.

Nach den zwei Haupt-Pandemiejahren 2020 und 2021 hat sich die Zahl der Verkehrsunfälle mit verletzten Personen bedauerlicherweise auf das Niveau der Vor-Corona-Zeit erhöht. Das geht aus den aktuellen Daten des Landesstatistikamtes IT-NRW hervor.

Im vergangenen Jahr erfasste die Oberhausener Polizei im Stadtgebiet exakt 833 Verkehrsunfälle mit Personenschäden. Das sind ein Drittel mehr als noch im Jahre 2021 und 27 Prozent mehr als 2020. In diesen Pandemiejahren hatte sich die Zahl dieser schwereren Verkehrsunfälle in Oberhausen auf unter 700 reduziert – so wenige gab es zumindest in den vergangenen 30 Jahren nicht. So nahm die Polizei in der zweiten Hälfte der 90er Jahren stets über 1000 Verkehrsunfälle mit verletzten Personen im Jahr auf.

Unfallgeschehen pendelt sich auf Vor-Corona-Niveau ein

„Insgesamt zeigen die Zahlen, dass sich das Unfallgeschehen wieder auf das Vor-Corona-Niveau im Jahr 2019 einpendelt“, sagte Thomas Meyer, Leiter der Direktion Verkehr im Oberhausener Polizeipräsidium, bereits bei Vorstellung der Unfallbilanz im März 2023. Zwar habe sich das Homeoffice in vielen Betrieben und Firmen durchgesetzt, es werde aber dennoch nicht mehr in einem vergleichbaren Umfang wie auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie genutzt. „Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass mit der höheren Verkehrsdichte auch die Anzahl der Verkehrsunfälle gestiegen ist.“

Bei den Verkehrsunfällen auf den Straßen ließen vier Menschen im vergangenen Jahr in Oberhausen ihr Leben. Einen solch tragischen Ausgang nahmen Verkehrsunfälle in den Jahren seit den 90er Jahren selten.. Mehr als vier Verkehrstote auf dem Oberhausener Stadtgebiet zählten die Statistiker in den Jahren 2014 (fünf Verstorbene), 2006 (fünf Verstorbene), 2005 (elf Tote), 2003 (acht Tote) und in den Jahren 1995 bis 2001 (fünf bis zwölf Verstorbene). Die höchste Zahl an Verkehrstoten zu beklagen gab es mit zwölf Menschen im Jahre 2000. In den beiden Pandemiejahren 2021 und 2020 starben insgesamt vier Menschen bei Verkehrsunfällen.

